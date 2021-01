السينما.. اقتباس وعودة للأجزاء

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تأثر قطاعا السينما والتلفزيون في عصر «كورونا»، بعد إلغاء وتأجيل تصوير العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ينتظر صناع المجالين 2021، ليكون بمثابة عام الانطلاقة الجديدة للسينما والدراما التلفزيونية. في مجال السينما، أكد بعض صناعها أنه مع دخول العام الجديد واستقرار الأوضاع نسبياً، سيعملون على تحريك المياه، حيث أكد الكاتب والمخرج والمنتج الإماراتي عامر سالمين الذي أجل عرض فيلمه الجديد «شبح»، أن السينما ستحقق انتعاشة في العام الجديد، حيث بدأ صناع السينما التفكير في إعداد أفكار مختلفة وجديدة، لافتاً إلى أن السينما العالمية وبعض الأفلام العربية التي عرضت في الآونة الماضية، كانت بمثابة التجريب والتواجد الفني، لكسر حالة الكساد السينمائي التي عاشها الجميع رغم قلة الإيرادات.

أوضح المنتج الإماراتي علي المرزوقي الذي اضطر إلى تأجيل عدد من أعماله السينمائية لعرضها في 2021 ومنها الجزء الجديد من «هجولة»، أن السينما ستعود بقوة مع تعطش جمهورها وصناعها لصالات السينما، لذا سيبدأ كل من المنتجين والمخرجين ونجوم السينما في استعادة نشاطهم واستكمال ما تم تأجيله منها، لعرضها في موسم 2021، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يكون الاتجاه نحو الأجزاء المتعددة، لكي يكون ذلك بمثابة استثمار للنجاح والحصان الرابح في شباك التذاكر، خصوصاً العالمية منها.

وتابع: بالنسبة للأفلام المحلية، فكان من الأنسب تأجيل وإلغاء الأعمال، وعرضها خلال 2021، حتى تستقر الأوضاع، لاسيما أن الأفلام العالمية وبعض العربية منها تستطيع التسويق والترويج لنفسها.

وبالنسبة للسينما العالمية، فاتضح من خلال الأفلام التي كشف عن تفاصيلها أن 2021 هو عام الأفلام المقتبسة من قصص كوميكس ومتعددة الأجزاء، مثل Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings وDoctor Strange in the Multiverse of Madness وThe Batman، كما بدأت شركات الإنتاج الكبرى العالمية في التحضير للانتهاء من تصوير الأفلام الجديدة، التي تنوعت بين الإثارة والتشويق والمغامرة والرعب، ومن أبرز تلك الأفلام: The Eternals «الخالدين»، المقرر طرحه في فبراير 2021، ويدور حول أبطال خارقين خالدين يجتمعون لإنقاذ العالم، وهو من بطولة كيت هارينجتون وأنجلينا جولي وسلمى حايك.

ويلعب الممثل جريد ليتو دور مصاص الدماء في الفيلم Morbius - «موربيوس»، الذي يعرض في بداية العام الجديد.

ونتيجة للنجاح المتواصل لسلسلة أفلام «السرعة والغضب»، يستعد الأبطال لطرح fast & Furious 9، ويشارك في بطولته فين ديزل، وميشيل رودريغيز.

الرجل الوطواط

وينتظر عشاق الرجل الوطواط عرض النسخة الجديدة The batman هذا العام، ويلعب بطولته روبرت باتينسون.

وبعد نجاح الجزء الأول من فيلم Venom، يستعد بطله توم هاردي لإصدار الجزء الثاني منه، الذي يحمل عنوان Venom: let there be carnage، وهو من إخراج أندي سركيس. وفي يونيو 2021، سيكون محبو أفلام الرعب والخيال The Conjuring، على شغف لعرض الجزء الجديد من السلسلة The Conjuring: The Devil Made Me Do It. ويعود القاتل مايكل مايرز من جديد في الجزء الجديد من فيلم Halloween Kills، حيث ينتقم من الفتاة التي هزمته في الأجزاء السابقة. ومن الأفلام العربية، المقرر أن تصدر في 2021، والتي تنوعت بين الكوميدي والاجتماعي، فيلم «النمس والأنس» الذي قرر من خلاله محمد هنيدي العودة للسينما.

ترفيه

وأوضح المنتج سلطان النيادي، أن بوصلة الدراما التلفزيونية في 2021 من المتوقع أن تتجه نحو الكوميديا، أو تقديم موضوعات اجتماعية في قالب كوميدي، خصوصاً بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها العالم جراء «كوفيد- 19»، فالمشاهد يستحق جرعة ترفيه.

أما الممثل جمعة علي فأكد أنه في ظل ما عاناه العالم جراء تداعيات الفيروس المستجد، فكان لزاماً على صناع الدراما التحضير لوجبة درامية تلفزيونية كوميدية، لتخفف على المشاهدين عبء الضغوطات والقلق والخوف، لذا فإن اتجاه بعض المخرجين والمنتجين المحليين والخليجيين والعرب للكوميديا هو أمر متوقع، فبعد أشهر العزل والحجر التي عاشها العالم على وقع «كورونا» سوف تنعكس إيجابياً على المسلسلات. ومن أبرز الأعمال الدرامية التي أعلن عن تفاصيلها مؤخراً، مسلسل «مارغريت» للفنانة القديرة حياة الفهد، وهو عمل اجتماعي ذو طابع كوميدي.

الدراما والمسلسلات

بدأت تتضح معالم الأعمال الدرامية التلفزيونية الخليجية والعربية المقرر لعام 2021، والتي رفعت شعار «للكوميديا أولوية»، إلى جانب التنوع من حيث القصص الاجتماعية والرومانسية.

أمينة حاف

واختارت إلهام الفضالة مسلسل «أمينة حاف»، دراما اجتماعية في قالب كوميدي، لتطرح قضية تعدد الزوجات. ويصور حالياً الفنان طارق العلي أحداث مسلسله الجديد «غريب»، الذي تدور أحداثه خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في قالب كوميدي اجتماعي، يشهد مشاركة نخبة من الفنانين: أحمد الفرج وشهاب حاجيه وفاطمة الطباخ ورانيا شهاب. وبدأت الفنانة بثينة الرئيسي تصوير مسلسلها الجديد «وأنا أحبك بعد» للمخرج خالد جمال والمؤلفة مريم الهاجري.

بوطار

وبعد أن تميز في أدوار الشر لـ 3 سنوات على التوالي، قرر الفنان داوود حسين العودة للكوميديا مجدداً من خلال مسلسل «بوطار» والذي يشاركه بطولته كل من محمد العجيمي وإبراهيم الحربي.

ومن المقرر أن تطل الفنانة زهرة عرفات على جمهورها في 2021 من خلال مسلسل «الروح والرية»، ويتناول العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم.

وتصور الفنانة هدى حسين حالياً حلقات مسلسلها الجديد «الناجية الوحيدة»، في أول تعاون لها مع المخرجة هيا عبدالسلام، وهو من تأليف منى النوفلي.

مطر صيف

الفنان القدير سعد الفرج يلعب بطولة مسلسل «مطر صيف» وهو من تأليف ياسر حمداني، ويشارك في بطولته نور وحسين المهدي وحصة النبهان وأحمد مساعد ومشاري المجيبل، والذي يناقش قضية اجتماعية عائلية حول ما يدفعه الآباء من ضريبة نتيجة أخطاء الأبناء، عبر قصة درامية اجتماعية خليجية تلامس أرض الواقع وما يحدث فيها من مشكلات داخل العائلات وخصوصاً مع الآباء وجحود الأبناء.

الوصية الغائبة

في قالب درامي مشوق يستعرض مسلسل «الوصية الغائبة» الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2021، حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويتناول العلاقات بين التجار في الكويت في هذه الحقبة، ويلعب بطولته جاسم النبهان وعبدالرحمن العقل وزهرة عرفات، وعبدالإمام عبدالله ومشاري البلام ومحمد الصيرفي، وهو من تأليف مشاري حمود العميري والمخرج حسين أبل.

ست كوم

وكشف الفنان عبد الناصر درويش عن مفاجأته الجديدة في رمضان العام المقبل، مسلسل سيت كوم كوميدي جديد يحمل اسم «علاء الدين»، بالتعاون مع الفنانين علي التميمي وأحمد العونان وسلطان الفرج ونيفين ماضي ونورة العقيلي، وهو من تأليف جمال سالم ومن إخراج بطار سليمان.

«العارف»

استقر صناع فيلم «العارف» على طرحه في عيد الفطر 2021، وهو بطولة أحمد عز وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ويتعاون أحمد عز أيضاً مع كريم عبد العزيز في فيلمهما الجديد «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد، ويرصد العمل حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919.

واختار تامر حسني عرض فيلمه الجديد «مش أنا» في 2021، والذي يتعاون فيه مع الممثلة حلا شيحة.

دراما عربية

تم الإعلان مؤخراً عن بعض الأعمال الدرامية المصرية التي من المقرر أن تعرض في رمضان 2021، ومنها: «الاختيار2»، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل «الاختيار» ولعب بطولته أمير كرارة، تم اختيار كريم عبد العزيز لتجسيد البطولة في الموسم الثاني منه، واستكمال مسيرة الإخراج مع مخرج الجزء الأول بيتر ميمي، لتخليد قصص حقيقية مختلفة لبطولات الجيش المصري.

ويجتمع أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل «نسل الأغراب»، فيما يتعاون أحمد عز وهند صبري في بطولة مسلسل «هجمة مرتدة» للمؤلف باهر دويدار والمخرج أحمد علاء الديب، والذي يتناول ملفاً من ملفات المخابرات المصرية، أما منى زكي فاختارت العودة للدراما من خلال المسلسل الرومانسي «تقاطع طرق» الذي يكتبه ويخرجه تامر محسن، ويشارك فيه محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب.

ويعود مصطفى شعبان لدراما الشاشة الفضية من خلال مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، وهو دراما تلفزيونية مأخوذة عن عمل أدبي للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وهو سيناريست مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.