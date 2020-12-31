التجميل سند المرأة في 2021

القاهرة (الاتحاد)

وجدت دراسة استقصائية، أن 51 في المئة من النساء اعترفن بأن وضع مستحضرات التجميل والمكياج وتغيير مظهرهن سيساعدهن على الشعور بالراحة والسيطرة في ظل أزمة الوباء خلال 2021. شمل الاستطلاع 2000 امرأة، عن كيفية بقائهن إيجابيات خلال الفترة العصيبة الراهنة، حيث وجد أن النساء من جيل الألفية سيستخدمن التجميل للتأقلم بنسبة 63 في المئة.

وأظهرت النتائج أن الشعور بالسيطرة كان له تأثير مباشر على الحالة المزاجية للمستجيبات، إذ إن 36 في المئة من المشاركات أوضحن أنهن أصبحن في حالة معنوية أفضل بعد تغيير مظهرهن.