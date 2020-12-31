طارق المنهالي يغني «خط الدفاع الأول»

أبوظبي (الاتحاد) - أطلق الفنان طارق المنهالي أغنيته الجديدة بعنوان «خط الدفاع الأول» إيماناً من مبدأ أن الفن رسالة مجتمعية ساميه تصب في المقام الأول في خدمة الوطن والمواطن،

وقال المنهالي إن الأغنية تعد تثميناً لدور القيادة الرشيدة في تكريم ودعم جنود خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا»، واعتزازاً بهم على ما قدموه من جهود خلال الجائحة.

الأغنية من ألحانه وغنائه ومن كلمات الشاعر هادي المنصوري وتوزيع المايسترو محمد القحوم وميكس ماستر علي رمضان وإشراف عام الفنان فادي الساري.

وشهد العمل انتشاراً واسعاً بعد إطلاقه مع احتفالات حلول العام الجديد 2021 في القنوات التلفزيونية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي.