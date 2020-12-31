والد بوريس جونسون يريد الحصول على الجنسية الفرنسية

قال ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه سيقدم طلبا للحصول على جواز سفر فرنسي من أجل المحافظة على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

يأتي ذلك في وقت تنتهي حرية تنقل البريطانيين في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" التي أبرمها نجله بوريس.

وأوضح جونسون الأب، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي وصوت لصالح بقاء بريطانيا ضمن التكتل في استفتاء 2016، لإذاعة «آر.تي.إل» إنه يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية بسبب روابطه العائلية القوية بفرنسا.

وأضاف جونسون (80 عاما)، متحدثا باللغة الفرنسية «لو أني أفهم الأمر بشكل صحيح فأنا فرنسي. فأمي مولودة في فرنسا وكانت أمها فرنسية خالصة وكذلك جدها. وبالنسبة لي، فالأمر يتعلق باستعادة ما لدي بالفعل، وهذا يسعدني جدا».

وأردف «سأبقى أوروبيا على الدوام.. هذا أمر يقيني. فليس بوسع أحد أن يقول للبريطانيين: لستم أوروبيين. وجود رابط مع الاتحاد الأوروبي أمر هام».

وكان ستانلي جونسون من بين أوائل الموظفين الرسميين الذين عينوا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد انضمام بريطانيا للاتحاد العام 1973.

وعمل في المفوضية الأوروبية. كما كان عضوا في البرلمان الأوروبي.

يشار إلى أن نجله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان الوجه العام لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.

وتخرج المملكة المتحدة رسميا من فلك الاتحاد الأوروبي ليل اليوم الخميس بعد ارتباط بالمشروع الأوروبي استمر 48 عاما.