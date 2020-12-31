نهاية 2020 وبداية 2021.. تسوق وترفيه في دبي

دبي (الاتحاد)

تقدم عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من الدورة السادسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الكثير من الفعاليات والعروض الرائعة والتخفيضات التي تزيد من متعة التسوق، بالتزامن مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد، وقرب انتهاء العطلات المدرسية.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاحتفال بانطلاق العام الجديد مع الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين العالميين والألعاب النارية الرائعة وغيرها من الفعاليات المتميزة.

كما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بفعاليات عطلة نهاية الأسبوع المقبلة من مهرجان دبي للتسوق، والتي تراعي جميع تدابير الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

الألعاب النارية

يمكن لمحبي مشاهدة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة الاستمتاع بعروض رائعة في 23 مكاناً في مختلف أنحاء دبي، ليستمتعوا بخيارات المطاعم المختلفة وعروض الألعاب النارية الشيقة.

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي جولات خاصة بالعبرة، مع إطلالات خلابة على أفق دبي الرائع ليلة رأس السنة الجديدة من وجهات مختلفة لهؤلاء الذين يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج العرب ونخلة جميرا. لمعلومات الرحلات والأسعار والحجز، يرجى زيارة rta.ae.

وتحتضن منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز عروض طائرات الدرون الضوئية مرتين يومياً، حيث تقدم 300 طائرة درون العرض الساعة 7 مساءً و9:30 مساءً حتى يوم 30 يناير 2021. ويظهر العرض الأوّل الذي يحمل عنوان «دبي، مدينة المغامرة» الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة. ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر» لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد. وسيستمتع الزوار أيضاً بالمناظر الخلابة للألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة.





الحفلات الموسيقية

عشاق موسيقى البوب العربية على موعدٍ مع نجمهم المفضل ناصيف زيتون الذي سيقوم بأداء أفضل أغانيه ليلة رأس السنة في مركز دبي التجاري العالمي. ويحيي نجما الغناء وائل كفوري ومحمد خيري حفلاً مميزاً في صالة فستيفال أرينا دبي فستيفال سيتي، في إطار احتفالات ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر. تتوفر التذاكر عبر www.dubaicalendar.com وwww.dubai.platinumlist.net.