مدن مصر التاريخية عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين

قال الدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلي للآثار المصرية إن محافظات مصر التاريخية مثل الأقصر، والمنيا، وأسوان، والجيزة، وسوهاج، وقنا، عرفت الاحتفال بقدوم عام جديد قبل آلاف السنين.

وأشار وزيري، صباح اليوم الخميس على هامش تفقده لعدد من المشروعات الأثرية في مدينة الأقصر، إلى أن مدينة الأقصر كانت تشهد احتفالات شعبية في رأس السنة والأعياد وبدايات الفصول قبل أكثر من 3500 عام.

وأضاف أن مدينة الأقصر اشتهرت على مر التاريخ بأنها مدينة للاحتفالات والمهرجانات، وكانت بدايات العام الجديد، ومواسم الأعياد مناسبة لإقامة مهرجانات واحتفالات صاخبة تستمر لأيام، مشيرا إلى أن بعض مظاهر الاحتفال ببعض الأعياد في المدينة كانت تستمر قرابة شهر كامل.

وكانت تلك الاحتفالات تتحول إلى مواسم للتعارف والحب والخطبة والزواج، وكانت مظاهر الفرح تقام داخل المعابد وخارجها، وأن مجموعة معابد هابو في غرب مدينة الأقصر، تضم تسجيلا على جدرانها لـ 282عيدا عرفتها مصر القديمة.

وأشار وزيري إلى أن قدماء المصريين عُرفوا بأنهم شعب محب للفرح والحياة، فكان يحتفل بمناسبات عديدة على مدار العام، وفي بدايات الفصول والشهور والمواسم الزراعية.

ولفت إلى أن الأقصر المعاصرة، تشهد مهرجانات وكرنفالات شعبية حاشدة، بعضها يحمل الكثير من مظاهر احتفالات أجدادهم من قدماء المصريين، مثل موكب سيدي ابي الحجاج، الذي يُقام منذ أكثر من 800 عام وحتى اليوم، وفيه يطوف الناس شوارع المدينة وهم يجرون خلفهم مراكب سيدي ابي الحجاج في الشوارع، وذلك على غرار موكب آمون، حين كان يخرج من معابد الكرنك لزيارة معبد الأقصر، فيما يُعرف بعيد الأوبت.

ورأي وزيري أن عيد الأوبت من أهم الأعياد الدينية لدى قدماء المصريين، بجانب عيد الوادي، الذي كان يجري أيضا في الأقصر .