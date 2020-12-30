صدّق أو لا تصدّق.. 44 عاماًً من عمر الإنسان يلتهمها الهاتف وأخواته

القاهرة (الاتحاد)

كشف استطلاع جديد أن الشخص العادي سيقضي حوالي 44 عاماً في تصفح جهازه الرقمي.

وأفادت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 2000 بالغ، بأن الأميركي العادي يقضي أربع ساعات و30 دقيقة في مشاهدة التلفزيون، وأربع ساعات و33 دقيقة في تصفح الهاتف، وأكثر من ثلاث ساعات باستخدام جهاز ألعاب، وما يقرب من خمس ساعات على كمبيوتر محمول.

وأوضح موقع «Study Finds» أنه وفقاً لذلك، يقضي الأميركيون ما مجموعه 17 ساعة وتسع دقائق أمام الأجهزة الرقمية كل يوم، أي 6259 ساعة على مدار العام، بما يعني 44 عاماً من متوسط عمر الأميركي الذي يبلغ 60 عاماً.