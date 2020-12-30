عاصفة ثلجية ضخمة تضرب اليابان

طوكيو (د ب أ)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان من تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية وأمواج عالية وتعطل حركة المرور، حيث من المرجح أن تستقر كتلة من الهواء البارد فوق مساحات شاسعة من اليابان. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بالفعل من وإلى المناطق الساحلية في بحر اليابان، رغم أنه من المتوقع أن ينخفض عدد المسافرين بشكل كبير خلال عطلة نهاية العام والعام الجديد بسبب جائحة كورونا. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يضرب جليد كثيف شمال وشرق اليابان والمناطق الساحلية على الخط الساحلي لبحر اليابان، اعتباراً من أمس لأيام عدة.