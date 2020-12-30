12 سنة سجناًً لتهريب قرون

هانوي (د ب أ)

أصدرت محكمة في منطقة دلتا الميكونج في فيتنام حكماً بالسجن لمدة 12 سنة ونصف السنة، بحق رجل أُدين بنقل 29 كيلوجراماً من قرون وحيد القرن الأبيض بشكل غير قانوني من موزمبيق.

وأدين دو ثانه سون- 38 عاماً «بانتهاك اللوائح الخاصة بإدارة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وعالية القيمة والنادرة».

وبيع وشراء قرون وحيد القرن ممنوع تماماً بفيتنام. ومع ذلك، تحظى القرون بشعبية كبيرة، حيث يعتقد الكثيرون أنها تقدم علاجات معجزة لأمراض مثل السرطان. ويباع الكيلوجرام الواحد بالصين وفيتنام، بنحو 30 ألف دولار.