أحمد وفيق.. «النهاردة أجمل»

محمد قناوي (القاهرة) - بدأ أحمد وفيق تصوير مشاهده فى فيلم «النهاردة أجمل»، تأليف وإخراج نيڤين شلبي في أول تجربة روائية طويلة لها، ويشارك في بطولته باسم سمره ونجلاء بدر وانتصار، وقال إن دوره في الفيلم ضيف شرف ولكنه مهم.

وأضاف أنه يستعد لتصوير فيلم «تماسيح النيل» مع المخرج سامح عبد العزيز، مشيراً إلى أنه يغيب عن ماراثون دراما رمضان 2021 لأن الأعمال التي عرضت عليه لا تناسبه.

وعبر وفيق عن سعادته بالمشاركة في فيلم «طلعت حرب 2»، المقرر طرحه قريباً، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور، وقال إنه متفائل، لأن القصة مختلفة.

ويجسد في العمل شخصية طبيب نفسي مهاجر يعود إلى مصر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية في شارع طلعت حرب وتطل على ميدان التحرير.

ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة، تتشابك فيها الأحداث الاجتماعية مع الحالة السياسية منذ الستينيات وحتى الوقت الحالي.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود قابيل، وعبير صبري، وسمير صبري، وشريف دسوقي، ومن تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي.

كما يجسد أحمد شخصية فنان تشكيلي يعيش عددا من قصص الحب في مسلسل «شارع 9» وهو من 45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، هدى الإتربي، وأحمد سلامة.