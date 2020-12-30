بورتريهات الأمل.. أمنيات على صفحات الحياة

خولة علي ولكبيرة التونسي (دبي، أبوظبي)

اليوم نودع عام 2020 بأفراحه وأتراحه، ونستعد لاستقبال العام الجديد 2021 بقلوب ملأى بالتفاؤل والأمل، والرغبة في تحقيق الأمنيات والأحلام، فكل إنسان لديه ما يصبو إليه من أهداف يود أن يبلغها بالإرادة والعزيمة وقهر المستحيل، ليشعر بتحقيق ذاته وفرحته في بلوغ المكانة التي ترضيه على مستوى أسرته ومجتمعه.. ورغم ما واجهه العالم من أزمات خلال عام 2020، نتيجة جائحة «كورونا» التي أودت بحياة ما يقرب من 1.8 مليون شخص على مستوى العالم، وأصابت حوالي 82 مليون إنسان، إلا أن البشرية تكاتفت في مواجهة هذا الفيروس المستجد، للقضاء عليه، في محاولة لإنقاذ البشرية، والعودة إلى الحياة الطبيعية.. ومع بزوغ فجر عام جديد تتجدد الآمال في غد مشرق، يمنح الإنسان حزمة من البهجة ويدفعه للتحليق في عالم الأحلام التي تراوده، من هنا جالت كاميرات «الاتحاد» في ربوع الإمارات، لتلتقي بعض المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، وتسجل أمنياتهم، فماذا قالوا عن تطلعاتهم في العام الجديد..

يانج وينج كيم (كوري)

2021 يصادف العام الخمسين لقيام دولة الإمارات، لذلك أبارك لها من كل قلبي على هذه الذكرى، وأتمنى زوال وباء «كورونا» في أسرع وقت، كما أتمنى النجاح الباهر لـ«إكسبو دبي»، وبالنسبة لي في عام 2021، أتمنى أن أهتم بنفسي أكثر وأنشر السعادة بين أقرب الناس لي».

علا خلف (مصر)

تأمل أن يكون العام الجديد مليئاً بالسعادة والخير على الإمارات وعلى جميع الدول العربية، وأن ينعم الجميع بالحب والسلام والطمأنينة، وتكون سنة حب وأمل وتفاؤل، كما دعت الجميع إلى ترك السلبيات وأخذ الجانب الإيجابي في الحياة.

نادية النجاري (المغرب)

أكدت أن العام الماضي اكتنفته العديد من التحديات بسبب أزمة «كورونا»، إلا أنه كان هناك وجه مشرق، لاسيما أنها زادت ترابط أبناء دولة الإمارات، ما ساعد في التغلب عليها، داعية إلى التكاتف لإيجاد حلول لجميع التحديات، وتمنت أن يعم العالم الحب والصحة والسعادة.

ندى فنري (سورية)

طوينا الصفحة الأخيرة من عام 2020 المملوء بالتحديات، وتعلمنا فيه أموراً كثيرة، وطموحاتي للعام القادم أن أكون مؤثرة وملهمة أقدم خبراتي وتجاربي للآخرين، وأن أجمع مقالاتي التحفيزية في كتاب لأساعد من يرغبون في النجاح على تحقيق إنجازاتهم.

نريمان الزرعوني (إماراتية)

كلمات المستحيل غير موجودة في قاموسنا، فالأعمال لا تتحقق بالأمنيات، إنما بالإرادة نصنع المعجزات، طموحي في عام 2021 أن أضع بصمتي العالمية في التصميم الداخلي، وأرفع اسم وطني في المحافل الدولة.

لياقت علي (هندي)

طموحاتي في العام الجديد أن أرى السلام يعم دول العالم كافة، وأن يشهد عام 2021 نهاية جائحة «كوفيد 19»، وبالنسبة لدولة الإمارات، أتمنى أن تحقق المزيد من التميز في المجال الاقتصادي أو التنموي، وأن تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في كافة المجالات.

مي سليمان (فسلطينية)

سنواتي الأولى في صناعة الحلويات كانت بمثابة رحلة لإثبات الذات وتحقيق النجاح، وقد أثمر الجهد المستمر في تطوير مهارتي وإكسابي المزيد من الخبرات، لأتحول لمدربة وخبيرة في صناعة الحلويات، وأتمنى أن يحمل العام الجديد الكثير من التميز والتقدم في هذا المجال.

ناجي صالح (يمني)

نطمح لأن تعم الصحة والسلامة أرجاء العالم، وأن نسترجع أجواء العائلة دون خوف أو قلق من أمر ما قد يؤثر على أجوائها، وأن تعود الحياة إلى وتيرتها قبل الجائحة، فالحياة لا طعم لها، دون لمة العائلة، وحضنها والتسامر مع الأصدقاء والأصحاب في أجواء بهيجة وممتعة.

مجدي عبدالله (أردني)

أسعى لأن أكون شخصاً ملهماً ومحفزاً للشباب الواعد، وأعمل جاهداً لأكون فسحة الأمل لهم بالكلمات المحفزة والأفعال، وأستثمر تخصصي في تأليف عددٍ من الكتب التخصصية في مجال خبرتي، لكي يستفيد منها الناس، وأن أحقق الأرباح المالية لأحقق ذاتي.

ريما جانحو (لبنان)

تتمنى في العام الجديد أن يعم الخير والسلام ربوع العالم وتختفي الحروب والاضطرابات.

ماجد سكر (اليمن)

يبارك للإمارات العام الجديد ويدعو الله أن تكون سنة خير ومحبة تعم جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الغالية، وعلى الصعيد الشخصي يأمل أن يتجدد عليه رضا الوالدين.

سيلفانوس (الكاميرون)

يتمنى زوال الجائحة وانتعاش الاقتصاد العالمي، وعلى الصعيد الشخصي يأمل أن يتمتع بصحة جيدة ويحصل على وظيفة أفضل.

سلطان كراني (إماراتي)

أفكر بأولويات مختلفة وضعتها على قائمة خططي للسنة الجديدة كمرشد سياحي، وأركز على الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، كما أتمنى أن يعم الأمن والأمان بلدي الإمارات والعالم.

شيخة المسماري (إماراتية)

أتمنى أن يصبح مرض «كورونا» من الماضي في العالم، وأن نجني ثمار الخطط التي لم ننفذها خلال العام الماضي.

لهوم (تايلاند)

يتمنى عاما سعيدا على الجميع مليء بالحب والرزق والعمل والسعادة.

صباح سعيد (يمنية)

أتطلع لأن يكون العام الجديد مختلفاً، ويحمل الكثير من الأفراح والخيرات، وتنتشر البهجة في أرجاء العالم، وعلينا دائماً أن نتوقع الأجمل والأفضل.

رامي أحمد منير (أردني)

أتمنى أن يدوم الأمن والأمان على دولة الإمارات، وأن نكون أكثر قوة لمواجهة المصاعب وتخطي الأزمات.