حصاد موسوعة «جينيس» بالإمارات لعام 2020

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

استطاعت الإمارات أن تحطم العديد من الأرقام القياسية في شتى المجالات، فهي ضيفة دائمة على موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، وفيما يلي أبرز الأرقام التي حطمتها الإمارات، معززة رصيد إنجازاتها عام 2020 ما يجعلها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكبر كلمة من الألعاب النارية

تتكون أكبر كلمة من الألعاب النارية من 320 لعبة نارية، وقد حققها مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم 1 يناير 2020.

أطول شلال ألعاب نارية

أطول شلال من الألعاب النارية يبلغ طوله 3788.86 مترًا (12430 قدماً) وقد تم تحقيقه من قبل إمارة رأس الخيمة وجزيرة المرجان يوم 1 يناير 2020.

أطول قفزة منحدرعلى لوح تزلج (أرشيفية)

أكبر فيسفساء

أكبر فسيفساء من القطع الخشبية المطلية (على شكل صورة) تبلغ 268.55 متر مربع (2890 قدم مربع، 139 بوصة مربعة)، وقد تم إنجازها بواسطة مركز النقل المتكامل في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة يوم 18 فبراير 2020.

أسرع وقت لقطع ميل أثناء تنطيط كرة سلة

عزمت خان من الباكستان نجح في كسر الرقم القياسي لأسرع وقت لقطع ميل أثناء تنطيط كرة السلة خلال 6 دقائق وثانية، يعمل عزمت في مجال إدارة المرافق في قسم خدمة العملاء منذ عشر سنوات، كما أنه عداء محترف ذو شغف كبير تجاه رياضة الجري مما دفعه إلى محاولة كسر هذا الرقم القياسي.

أكبر درس توعوي حول معايير السلامة في السكك الحديدية

يتكون أكبر درس توعوي حول معايير السلامة في السكك الحديدية من 321 مشاركًا وقد تم إنجازه من قبل إدارة أمن النقل – محطة حمدان الذكية (الإمارات العربية المتحدة)، في دبي، يوم 5 يوليو 2020.

أريج الحمادي (أرشيفية)

أكبر عدد مرات ترويض لكرة القدم خلال دقيقة واحدة

نجحت أريج الحمّادي بتحطيم الرقم القياسي لـ«أكبر عدد مرات ترويض لكرة القدم خلال دقيقة واحدة» محققة 86 مرة وذلك يوم 10 يوليو 2020، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2020 في المملكة المتحدة والذي وقف عند 56 مرة.

أطول قفزة منحدر على لوح تزلج

نجح عمير بن سعيد عمير يوسف المهيري ابن العاصمة الإماراتية أبوظبي في تحقيق لقبين عالميين تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي لجينيس للأرقام القياسية، أولهما لأطول قفزة منحدر على لوح تزلج بواقع 21 متراً (68.89 قدماً)، محطماً الرقم القياسي السابق الذي بلغ 15 متراً والذي سجله الفرنسي جيروم ماكوارت عام 2004، كما خطف ذو الثلاثة والعشرين عاماً في نفس اليوم رقماً قياسياً آخر مسجلاً باسم الرياضي الفرنسي نفسه جيروم ماكوارت لأكثر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية محققا 10 بالمجمل، وهو ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجله ماكوارت عام 2005.

إنجاز شركة مدن العقارية (أرشيفية)

ميناء بلازا

سجلت شركة مدن العقارية رقماً قياسياً جديداً في جينيس للأرقام القياسية بهدم أطول مبنى بالمتفجرات بتقنية الهدم المراقب بارتفاع 165.032 متراً، وذلك بعد نجاح عملية هدم أبراج «ميناء بلازا» في منطقة ميناء زايد بأبوظبي بالتعاون مع أبرز الشركات في مجال هدم المباني.

وتتألف أبراج ميناء بلازا من أربعة أبنية شاهقة ومصممة بشكل فردي وقد تم بناؤها فوق منصة مكونة من سبعة طوابق وخلال العملية تم هدم ما مجموعه 144 طابقاً بمتفجرات ثابتة غير أولية موضوعة في 18000 حفرة داخل الهياكل.

أكبر باخرة خشبية عربية

حملت الباخرة العملاقة التي أنشأتها شركة ماجد عبيد بن ماجد الفلاسي وأولاده اسم «عبيد»، نسبة إلى الوالد عبيد جمعة بن ماجد الفلاسي، وهو بحّار وصانع بواخر إماراتي شرع العمل في هذه المهنة في عمر التاسعة في منتصف أربعينيات القرن الماضي، يبلغ أبعاد هذا الصرح المتحرك العملاق 91.47 متر طولاً و20.41 عرضاً، ولتقريب حجم هذه الباخرة إلى أذهانكم، فإن طولها يعادل طول ملعب كرة قدم أميركية تماماً بينما عرضها يعادل نصف طول ملعب من النوع نفسه، إلا أن هذه المساحة العملاقة تطفو حالياً في مياه المحيط الهندي! وبتقريب فرضي آخر، فإن موازنة هذه الباخرة طولياً على قوس مقدمتها سيجعلها تنتصب بطول يعادل طول ساعة «بيغ بين» الشهيرة في لندن.

أكبر نافورة

تبلغ مساحة أكبر نافورة 7.327 متراً مربعاً وقد تم إنشاؤها بواسطة شركة نخيل (الإمارات العربية المتحدة) في دبي، في 22 أكتوبر 2020.

أكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام

تم تجميع 1.096 علم من أعلام الإمارات لتحقيق الرقم القياسي لأكبر رقم مجمّع باستخدام الأعلام في العالم، والتي شكّلت رقم 49 وذلك في القرية العالمية في دبي، الإمارات العربية المتحدة يوم 4 ديسمبر 2020.

أكثر عدد أشخاص يمررون علم عبر فيديو متسلسل عبر الإنترنت

أكثر عدد أشخاص يمررون علم عبر فيديو متسلسل عبر الإنترنت هو 3537 شخصاً وقد حققتها المدرسة الهندية الدولية في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، يوم 29 نوفمبر 2020.

أضخم مجسم فني من الرمال

نجح «ياس مول»، أكبر مركز تجاري في أبوظبي، في دخول جينيس للأرقام القياسية عن أضخم مجسم فني تم تشكيله من الرمال في العالم، ويتخذ المجسم شكل زجاجة من طبقات الرمال المصبوغة بألوان العلم الإماراتي احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتولّى فريق من الفنانين المتمرّسين صنع المجسم الفني الرملي ببراعة كبيرة، وقد وصل وزنه إلى 2,245.5 كجم، وذلك يوم 2 ديسمبر 2020.

أضخم مجسم فني تم تشكيله من الرمال (أرشيفية)

أكبر زوج من الأقراط

أكبر زوج من الأقراط يبلغ 200 سم (78.74 بوصة) وقد صنعه رامكومار سارانجاباني (الهند) في دبي، الإمارات العربية المتحدة يوم 7 ديسمبر 2020.

أكبر كلمة مكتوبة بالجوارب

نجحت ميرا الحوسني وابنتها لطيفة بكسر الرقم القياسي لأكبر كلمة مكتوبة بالجوارب باستخدام 1447 جورباً لتكتب بها كلمة السعادة باللغة العربية وذلك يوم 6 نوفمبر 2020 في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.