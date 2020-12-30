اكتشاف بقايا حيوان عاش في سيبيريا قبل 12 ألف عام

يعكف علماء روس على دراسة جيفة وحيد قرن صوفي بحالة جيدة يرجح أنها لحيوان كان يجوب المناطق النائية في منطقة سيبيريا الروسية قبل ما يزيد على 12000 عام.

وعثر على جيفة الحيوان في منطقة «ياكوتيا».

وحدثت اكتشافات مماثلة في منطقة سيبيريا الشاسعة في روسيا حيث تسبب التغير المناخي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بوتيرة أسرع من بقية العالم، لذوبان الجليد في بعض المناطق التي كانت ضمن الأراضي المتجمدة منذ فترة طويلة.

ونقلت قناة (ياكوتيا 24) التلفزيونية عن الباحث فاليري بلوتنيكوف قوله، إنه وحيد القرن عثر عليه في نهر في شهر أغسطس، بجميع أطرافه وبعض أعضائه وقرنه، وهو أمر نادر في مثل هذه الاكتشافات، وحتى صوفه.

وقال بلوتنيكوف، إن وحيد القرن الصوفي ربما عاش في أواخر عصر البليستوسين، الذي انتهى منذ حوالي 11700 عام. وأضاف أن الحيوان كان يستخدم قرنه، على ما يبدو لجمع الطعام، وذلك بناء على علامات التآكل البادية عليه.