8 معلومات أساسية عن لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»

أصبحت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أول بلد في العالم يجير استخدام اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة «أسترازينيكا» للأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.

في ما يأتي المعلومات الأساسية التي تحتاج لمعرفتها عن هذا اللقاح:

- تكلفة قليلة:

من أبرز ميزات لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، أن تكلفته ضئيلة تقارب 2.50 يورو للجرعة الواحدة.

- سهل التخزين:

فهو يتطلب حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، وهذا الأمر يسهّل التطعيم على نطاق واسع في الدول التي لا تتمتع ببنية طبية جيدة. وذلك خلافاً للقاحي «موديرنا» و«فايزر- بيونتك» اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جداً تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.

- فعال ضد سلالة الفيروس الجديدة:

أعلن المدير العام لمختبرات «أسترازينيكا»، أن اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تسببت بفورة إصابات جديدة في بريطانيا. وقال باسكال سوريو لصحيفة «صنداي تايمز»: «نرى في الوقت الراهن أن اللقاح يفترض، أن يكون فعالاً. ضد السلالة الجديدة. لكن لا يمكن التأكد من ذلك، وبالتالي سنقوم بتجارب».

- سيتوفر بكميات كبيرة:

أعلنت مختبرات «أسترازينيكا» أنها قادرة على إنتاج حوالى ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها عبر العالم في 2021.

- أول لقاح يصادق على فعاليته:

أصبح اللقاح الأول الذي تصادق مجلة «ذي لانسيت» الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر الجاري، معلنة، في البيانات التي نشرتها، أن لقاح أسترازينيكا «آمن».

- التأثيرات الجانبية نادرة جداً:

فمن أصل 23754 متطوعاً شاركوا في التجارب، سجل شخص واحد تلقى اللقاح «تأثيراً خطيراً قد يكون مرتبطاً» بالحقنة، بحسب البيانات الصادرة في المجلة.

وأصيب ذلك الشخص بالتهاب نادر في النخاع الشوكي، ما أدى إلى وقف التجارب بشكل موقت في مطلع سبتمبر.

- فعالية اللقاح:

أعلن المختبر في نوفمبر، لدى كشف النتائج المرحلية للتجارب السريرية، أن لقاحه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%. لكن هذا المتوسط كان ينطوي على تباين كبير بين طريقتين متّبعتين، إذ ترتفع نسبة الفاعلية إلى 90% لدى المتطوعين الذين تلقوا في المرة الأولى نصف جرعة وبعد شهر جرعة كاملة، وينخفض إلى 62% لدى مجموعة ثانية تم تلقيحها بجرعتين كاملتين. وقال مدير المختبر: «نعتقد أننا وجدنا الصيغة الناجحة، وكيف نتوصل إلى فاعلية تبلغ بعد جرعتين مستوى اللقاحات الأخرى».

- بدء استخدام اللقاح:

وستبدأ بريطانيا حملة تطعيم باستخدام هذا اللقاح في 4 يناير المقبل. وطلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة من هذا اللقاح.