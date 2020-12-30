«سجايا الشارقة» تعزز قدرات 1000 فتاة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت سجايا فتيات الشارقة، برنامجها الشتوي «معاً نبدع»، بالتعاون مع شريك الإبداع وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، بمشاركة 1000 فتاة إماراتية وبحرينية، تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاماً، حيث استمر البرنامج على مدار أسبوعين، تزامناً مع العطلة الشتوية، بهدف الاستثمار بقدرات الفتيات ومواهبهن المختلفة خلال فترة تواجدهن بالمنزل.

وتضمن المخيم الذي أقيم عبر منصة «زووم»، 25 ورشة وجلسة تفاعلية، قدمها مجموعة من الفنانين التشكيليين، والمؤثرين الاجتماعيين، والمصورين المحترفين من الإمارات والبحرين، وتناول مختلف المجالات الفنية والرياضية والإبداعية، الملائمة لشتى المواهب والتطلعات، متضمناً جلسة فن المكياج السينمائي، وحكايات مصورة، وفن التأليف والتصميم الداخلي، وحكايات مصورة، وإعداد القادة وغيرها.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: «حرصنا نحن ووزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، لدى تنظيم برنامج «معاً نبدع»، على تقديم محتوى هادف ومميز وممتع، يجمع تجارب وخبرات الجانبين، بما يتناسب مع ذائقة الفتيات، ويساعدهن على امتلاك مخزون ثقافي ومعرفي يجعلهن ملمات بجميع المستجدات التي تحدث في جميع القطاعات، ويمكنهن من التغير والتكيف مع التحديات، ويساهم في توجيه تأثيرهن الإيجابي في المجتمع».

وأضافت السيدة سارة إسحاق حسن الوكيل المساعد للدعم والمبادرات في وزارة شؤون الشباب والرياضة: «إننا في مملكة البحرين وبحكم العلاقات الوطيدة بيننا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، نسعى دائماً لتفعيل الجوانب المشتركة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، ويأتي برنامج معاً نبدع كإحدى المبادرات المعززة للعمل المشترك بينا، ونطمح للمزيد من المبادرات في المستقبل القريب.