دنيا .. «اللي مالوش كبير»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الفنانة دنيا عبدالعزيز في مسلسل «اللي مالوش كبير»، تأليف عمرو ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي وأحمد العوضي وإيمان السيد، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة القادمة للمنافسة على شاشة رمضان المقبل.

كانت دنيا قد فرضت على نفسها عزلة بعد رحيل والدتها، حيث اعتذرت عن عدد من الأعمال الدرامية والأفلام، وبدأت الاستعداد لتصوير دورها.

يذكر أن آخر أعمال دنيا مشاركاتها في مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، وإخراج محمد سامي في رمضان الماضي، وقدمت خلاله نموذج المرأة المقهورة.