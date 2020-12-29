مصطفى خاطر.. قزم في «ثانية واحدة»

سعيد ياسين (القاهرة)

قررت أسرة فيلم «ثانية واحدة» لمصطفى خاطر ودينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وإخراج أكرم فريد، عرضه للجمهور في منتصف يناير ليتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي.

وقال خاطر، إن أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ويتسبب لها في مشاكل عديدة، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب، ويتحول بسببه إلى شخص قصير القامة.

وأبدى مصطفى سعادته بالفيلم بشكل عام وبدوره بشكل خاص، وأكد أنه يقدم شخصية جديدة تمثل إضافة مهمة لمشواره الفني، ونفى وجود تشابه بين «ثانية واحدة» والفيلم الهندي Zero، الذي ظهر فيه شاروخان بحجم أصغر من حجمه الطبيعي، وطالب بالانتظار حتى مشاهدة الفيلم، وأن لا يكون الحكم على الملصق الدعائي له.

من ناحية أخرى، يواصل خاطر تصوير دوره في فيلم «مطبعة هرم» مع حمدي الميرغني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وإخراج سامح عبدالعزيز، وينتظر عرض فيلمين انتهى من تصويرهما، وهما «أشباح أوروبا» مع هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، و«العارف» مع أحمد عز.



