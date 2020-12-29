وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير كاردان

أعلنت أكاديمية الفنون الفرنسية اليوم الثلاثاء وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير كاردان عن عمر يناهز 98 عاما في تغريدة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكان كاردان قد ولد في إيطاليا عام 1922، وهاجر إلى فرنسا عندما كان طفلا صغيرا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أسرته القول إن كاردان توفى في مستشفى بغرب باريس.