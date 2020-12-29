رحيل المخرج السوري حاتم علي

محمد قناوي (القاهرة)

توفي المخرج السوري الكبير حاتم علي صباح اليوم – الثلاثاء - في مصر بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاماً وذلك بأحد الفنادق بمنطقة الزمالك، حيث كان مقر إقامته بالقاهرة، وقد أعلن خبر الوفاة صديقه السيناريست المصري عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:«وداعاً صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير»

كما نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون، وغردت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها على تويتر، قائلة: «محزن وصادم جداً خبر وفاة المخرج السوري الموهوب حاتم علي صباح اليوم، صاحب الأعمال الدرامية الرائعة!! الله يرحمه ويصبر عائلته وأهله».

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة؛ حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحب

في منتصف التسعينيات توجه إلى الإخراج التلفزيوني، وقدم عدداً كبيراً من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عدداً كبيراً من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل «الزير سالم» والذي يعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله «صلاح الدين الأيوبي» إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً «صقر قريش» عام 2002 و«ربيع قرطبة» 2003، و«ملوك الطوائف» عام 2005، و«الملك فاروق» عام 2007، و«عمر» عام 2012.

وقدم حاتم علي عدداً من المسلسلات في الدراما المصرية، حيث بدأها بـ«تحت الأرض» الذي خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل «حجر جهنم» بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و«كأنه إمبارح» بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً «أهو دا اللي صار» بطولة روبي وأحمد داود ومحمد فراج..وفي عالم المسرح كتب حاتم علي ثلاث مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زيناتي قدسية بعنوان الحصار. كما كتب مسرحية «حكاية مسعود» التي أخرجها زيناتي قدسية لصالح فرقة القنيطرة. أما أعماله المسرحية التي كتبها فهي: «مات 3 مرات» عام 1996، و«البارحة- اليوم- وغداً» عام 1998، و«أهل الهوى» عام 2003.

أدى الفنان والمخرج حاتم علي الكثير من الأدوار كممثل، وقد وصل عددها إلى 23 عملاً تلفزيونياً، وكان أهمها «هجرة القلوب إلى القلوب» عام 1990 للمخرج هيثم حقي. و«الخشخاش» عام 1992 لبسام الملا. و«قصة حب عادية جداً» عام 1993 لمحمد عزيزية. و«الجوارح» عام 1994 لنجدة إسماعيل أنزور(فنتازيا تاريخية) و«العبابيد» عام 1996 لبسام الملا. ومن الأدوار التي برز فيها دوره في «التغريبة الفلسطينية» عام 2004 وكان المسلسل من إخراجه، وفي عامي 2015، 2016 شارك في مسلسل «العراب» بجزئيه «نادي الشرق» و«تحت الحزام» وكان المسلسل من إخراجه،

وللمخرج الراحل عدة أعمال سينمائية، منها فيلم «العشاق»، وهو فيلم روائي طويل مقتبس عن مسلسل أحلام كبيرة وأنتجته سوريا الدولية للإنتاج الفني عام 2005، وفيلم «شغف» وهو فيلم قصير من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وفيلم «سيلينا» عام 2009 وهو مقتبس عن مسرحية هالة والملك للسيدة فيروز والأخوين رحباني، الفيلم من بطولة المغنية ميريام فارس وإنتاج نادر الأتاسي. وفيلم «الليل الطويل» وهو فيلم روائي طويل عن نص لهيثم حقي.

كما أنتج حاتم علي الكثير من المسلسلات والأفلام، منها: فيلم «علاقات شائكة» عام 2006 وهو من إخراج عمرو علي، ومسلسل «طوق الياسمين» عام 2008 وهو من إخراج علي محيي الدين علي. وفيلم «8 ملم ديجيتال» عام 208 وهو من إخراج عمرو علي، وفيلم «ميكي ماوس» عام 2009 من إخراج عمرو علي، وفي 25 ديسمبر عام 2007 أعلن علي رسمياً افتتاح شركته صورة للإنتاج الفني التي بدأت أول إنتاجاتها مع مسلسل «صراع على الرمال».