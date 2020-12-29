«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفي بيوم «جستس لييغ»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» مع ضيوفها من العائلات والأصدقاء بيوم «جستس لييغ»، حيث انضم الضيوف إلى «باتمان» و«سوبرمان» و«وندر ومان» و«ذا فلاش» و«غرين لانترن» و«سايبورغ» في أجواء من المرح والترفيه.

واستمتع الضيوف بأوقات ترفيهية مميزة مع الألعاب والمرافق المختلفة، بما في ذلك «جستس لييغ: هجوم ورورلد»، و«غرين لانترن: مجرة أوديسي»، و«سوبرمان 360: معركة متروبوليس»، حيث اتيحت لهم الفرصة للقاء شخصيات دي سي سوبر هيروز المفضلة لديهم.

ويمكن للضيوف الاستفادة من عرض العائلة والأصدقاء للقاء أبطال «جستس لييغ»، وقضاء أوقات ترفيهية لا تنسى في عالم وارنر براذرز أبوظبي.