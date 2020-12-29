حسين الجسمي: الغناء في خورفكان حلم أصبح حقيقة

الشارقة (الاتحاد)

قال الفنان الإماراتي حسين الجسمي الابن البار لمدينة خورفكان، في حديثه عن أول حفل يحييه على مدرج خورفكان الخميس المقبل: «تشرفت بإحياء حفلات غنائية ومشاركات عديدة في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، ولكن الشعور وأنا أقف أمام أهلي وأحبابي في مدينتي التي تربيت بها وكبرت لا يمكن وصفه، نظراً لما يحويه من أحاسيس الفخر والعزة والثقة».

وأضاف: مدرّج خورفكان مسرح فني يشبه كبرى المسارح والمدرجات العربية التي نفخر بالوقوف عليها، لهذا فإن غنائي في خورفكان هو حلم تحقق لي شخصياً، وبالتأكيد ستكون ليلة لا تنسى.

وأضاف: شرفتني الشارقة باختياري لأكون أول من يغني على مدرج خورفكان، وأن أحتفي مع أهلي بما شهدته المدينة من مشاريع تطويرية كبيرة، لهذا أعد الجمهور بليلة غنائية استثنائية نسجل فيها معاً تاريخاً جديداً لمسيرة الفن والثقافة في إمارة الشارقة.