أنغام: الغناء في خورفكان.. استثنائي

الشارقة (الاتحاد)

قالت الفنانة المصرية أنغام: « كثيرة هي المرات التي غنيت فيها لجمهوري في الإمارات ولي معهم ذكريات كثيرة وحفلات مميزة، لكن الغناء في مدينة خورفكان الخميس المقبل مختلف واستثنائي، فهذا الحفل هو الحفل الأول في مسيرتي الفنية الذي أقدمه في المدينة، ولا يشكل بالنسبة لي استضافة، وإنما يمثل تكريماً لأنه أول حفل غنائي يقام في مدرج خورفكان، بالإضافة إلى أنه سيقام بصحبة الفنان والصديق حسين الجسمي».

وأضافت: نسعد كثيراً حين نرى مدننا العربية تعتني وتقدر الفن والثقافة، فحاجتنا للغة الجمال كبيرة ولا تتوقف، لهذا أبارك للشارقة والإمارات مدرج خورفكان، وكلي أمل أن يكون قريباً أحد أهم المسارح العربية التي تستضيف كبار الفن العربي والعالمي، ومن هنا أقول للجمهور: نحن بانتظاركم، كونوا مستعدين لنعيش ليلة من ليالي العمر في خورفكان».