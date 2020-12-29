مهرجان دبي للتسوق.. الوجهة الوحيدة على وجه الأرض التي ستتفق فيها مع الجميع

دعونا نتفق بأن هذا العام، والذي شارف على الإنتهاء، لم يكن اعتيادياً أبداً، استخدمنا فيه شاشات هواتفنا وحواسيبنا للتواصل مع من نحب واستعضنا بها عن التواصل المباشر مع الآخرين، وحاولنا قدر المستطاع أن نستمتع بكل ما هو افتراضي!

أما الآن، ونحن نطوي صفحة 2020، إليك 5 أسباب تجعل من مهرجان دبي للتسوق، بما يحمله من مفاجآت ترفيهية ستذهلك، الحدث الوحيد الذي سترغب في المشاركة به أنت وعائلتك وأصدقائك بكل أمان، بفضل الإجراءات الاحترازية اللازمة التي يحرص المهرجان على تطبيقها حفاظاً على صحة وسلامة جميع رواده.

مفاجآت ليلة رأس السنة لا تنتهي

مفاجآت مهرجان دبي للتسوق لهذا اليوم المميز ستذهلك حتماً، فبعد عام من الغياب يعود وائل كفوري، مطرب الرومانسية الأول بصوته العذب في حفل هو الأروع على الإطلاق في "دبي فيستيفال سيتي"، وأما محبي صوت الفنان المحبوب ناصيف زيتون فهم على موعد مع أجمل أغانيه في مركز دبي المالي، ليطربوا ويغنوا معه أجمل الألحان وويعيشوا متعة اشتاقوا لها تنقلهم لعام جديد مليئ بالأمل والطاقة.

تنوع موسيقي هائل يرضي كل الأذواق

أما المفاجأة الكبرى ستكون في 22 يناير، إذ سيتسنى لك حضور حفل نجم البوب العربي الأول عمرو دياب الذي يستضيفه استاد دبي الدولي، سيمزج دياب في حفله بين أغانيه القديمة التي تعيدنا إلى الثمانينات والتسعينات وبين أحدث أغانيه التي تتصدر القوائم العالمية الآن. وكما اعتاد الهضبة، حتما سيكشف عن ما يحمله من أغان جديدة لعام 2021. فهل ستكون من أوائل من سيسمعوا هذه الأغاني الجديدة؟

مطربون من مختلف الدول العربية

ولأننا لم نتمكن من السفر كثيراً هذا العام، يحمل لنا مهرجان دبي للتسوق باقة متنوعة من أفضل الأصوات العربية، فمن لبنان تتحفنا في 15 يناير شمس الأغنية نجوى كرم بصوتها الجبلي الطربي الأصيل، ليس هذا فحسب، سيتبعها أمير الغناء العربي، ماجد المهندس، وينقلنا لعالم من السحر والألق ومجموعة من أغانيه الرومانسية التي يطرب لها كل من سمعه، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

طقس رائع وأجواء خيالية

تخيل معي! موسيقاك المفضلة، وتفاعل حي مع مطربك المفضل، في أجواء ربيعية منعشة لا مثيل لها! احتفاءً بالأجواء الربيعية الرائعة في دبي، سيمتعنا هؤلاء النجوم، وغيرهم الكثير، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي يمتد حتى 30 يناير 2021. ونحن على يقين تام بأن هذه الحفلات الموسيقية المتنوعة ستأسر عُشّاق الموسيقى ولن يفوتوا هذه الفرصة للاستمتاع بأروع العروض الحيّة المفعمة بالحماس والطاقة في أكثر من موقع في المواقع المميزة الخارجية التي لها تاريخ عريق في أحياء أكبر الحفلات وأنجحها لألمع وأشهر المطربين العالميين هنا في قلب دبي.

كوميديا عائلية مميزة

ليست الموسيقى فقط ما سيقدمه المهرجان لرواده، بل يحتفي أيضاً بالعروض الكوميدية، مستضيفاً مسرحية "بيت بو سند" للمثل الكوميدي الكويتي طارق العلي، في 15 يناير على مسرح "دبي أوبرا". تدور الأحداث في منزل عائلة بو سند حيث يواجه أفراد العائلة مواقف مختلفة يواجهونها في إطار كوميدي هادف.

احجز مكانك الآن في حفل مطربك المفضل لتعيش أجواء استثنائية مع عائلتك وأصدقائك ومن تحب، معلناً بذلك بداية عام جديد يملؤه الحماس والطاقة الإيجابية والموسيقى!

لمعرفة المزيد عن فعاليات مهرجان دبي للتسوق قم بزيارة mydsf.ae