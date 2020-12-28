الزارو.. مع «أحمس» في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل الفنان الأردني باسل الزارو حضوره في الدراما المصرية للعام الرابع على التوالي، حيث انضم مؤخراً إلى أسرة مسلسل «أحمس» المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب.

ويشارك في العمل عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري وسوسن بدر وأمينة خليل ومحمد لطفي وريم مصطفى وإخراج حسين المنباوي.

ويعد المسلسل من أضخم إنتاجات دراما رمضان لعام 2021 لما يتضمنه من مشاهد حروب ومجاميع وخيول وملابس وديكورات وأكسسوارات وغيرها، ويتناول قصة أحمس وتحرير مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعد أول عمل حقيقي للجيل الحديث يتناول الفراعنة بشكل واقعي.

وكان الزارو قد شارك في رمضان الماضي في مسلسل «لعبة النسيان» مع دينا الشربيني، ومن قبله «نسر الصعيد» مع محمد رمضان، و«هذا المساء» مع إياد نصار، و«فوق مستوى الشبهات» مع يسرا.