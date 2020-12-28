قل الماء فاختفى الزعفران

بامبور (أ ف ب)

تسبب التغير المناخي في تدهور زراعة الزعفران الذي يعد بمثابة الذهب الأحمر في كشمير. وكانت زراعة الزعفران مصدر رزق لآلاف الأسر في منطقة بامبور في جنوب سريناغار التي تكتسي حلّة بنفسجية اللون خلال موسم الإزهار في نهاية الخريف. ويستخرج الجزء العلوي من الزهرة بدقّة كبيرة باليد. ويتطلّب الأمر نحو 16 ألف زهرة للحصول على كيلوجرام واحد من الزعفران يباع بسعر 1350 دولاراً في السوق المحلية. ويعد الزعفران صنف التوابل الأغلى ثمناً في العالم. وقد تحوّل كثير من مزارعي الزعفران إلى زراعة التفّاح الأقلّ استهلاكاً للمياه بكثير.