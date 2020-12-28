378 فيلماً و4 مبادرات جديدة في «العين السينمائي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

كشف عامر سالمين المري مؤسس ومدير مهرجان «العين السينمائي»، عن أن الدورة الثالثة من المهرجان التي ستقام في مدينة العين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من 23 حتى 27 يناير 2021، تحت شعار «سينما المستقبل»، تستقطب نسبة متزايدة في الأفلام بجميع مسابقات المهرجان عن الدورة الماضية للمهرجان بنسبة 35%، بواقع 378 فيلماً و4 مبادرات جديدة، ما جعله يعمل على زيادة عدد أيام المهرجان، ليصبح 5 أيام بدلاً من 4 في دورتيه السابقتين، واصفاً هذه الدورة بـ «الاستثنائية»، خصوصاً أنه قرار إقامتها في ظل تداعيات «كورونا».

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم أمس الأول في مقر شركة المهرجان، وحضره عامر المري مدير عام المهرجان، وسعيد سالمين الذي انضم إلى إدارة المهرجان ليتولى مهمة المدير الفني لبرنامج سينما العالم، ومجموعة من الوسائل الإعلامية مع الالتزام بالتباعد الجسدي، للكشف عن بعض تفاصيل الدورة الثالثة من «العين السينمائي»، حيث كشف عامر المري خلال المؤتمر عن توصله لإبرام اتفاقية مع مكتب «الاتحاد الأوروبي»، حيث ستعرض باقة من الأفلام السينمائية الأوروبية إذ أبدت مجموعة من الدول الأوروبية استعدادها بالتعاون مع المهرجان، بهدف تبادل الخبرات والثقافات في المجال وتقديم فرصة لمشاهدة أفلام مختلفة ذات قيمة فنية رفيعة للجمهور الإماراتي والخليجي، وسيعرض المهرجان من خلال برنامجه الصيفي من العطل الأسبوعية مجموعة من الأفلام الأوروبية، وسيخصص كل أسبوع لدولة معينة، إلى جانب تنظيم ورش من قبل صناع الأفلام من عديد البلدان الأوروبية.

«مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»

وأعلن «العين السينمائي» عن فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي لمسابقة جديدة بعنوان «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»، تستهدف المؤلفين الإماراتيين الشباب، لخلق جيل جديد من الكتاب يستطيع إثراء المحتوى المحلي بمواضيع جديدة تقدّم للسينما، وتم تخصيص ثلاث جوائز لها، لأفضل ثلاثة سيناريوهات غير منفذة لأفلام قصيرة بقيمة 20 ألف درهم لكل سيناريو بدعم من «مهرجان أبوظبي»، حيث أعد «العين السينمائي» الشروط واللوائح للمشاركة في المسابقة، وسيفصح عن الفائزين في شهر يونيو 2021 بعد عمليتي التقييم والاختيار التي ستقوم بها لجنة تحكيم خاصة لهذه المسابقة المكونة من نخبة من السينمائيين والكتاب العرب، حيث من المقرر تنفيذ الأفلام وإنتاجها خلال 2021، لتكون جاهزة للعرض في الدورة الرابعة من «العين السينمائي».

وبهذه المناسبة، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان»العين السينمائي«لما يمثله من حدث وطني رائد يسهم بترجمة رؤية الإمارات في الارتقاء بصناعة الأفلام والاحتفاء بالمنجز السينمائي المحلي والعالمي».

إنجازات الفنانين

وكشف مدير المهرجان أنه في الدورة الجديدة من «العين السينمائي» ضمن برنامج «تكريم إنجازات الفنانين»، سيتم تكريم نخبة من عمالقة الفن في دورته الثالثة لهذا العام، لمسيرتهم الفنية الحافلة، وهم الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والكاتب والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان.

«اصنع فيلمك في زمن كورونا»

من المبادرات الجديدة التي يشهدها «العين السينمائي» في دورته الثالثة، مسابقة استثنائية بعنوان «اصنع فيلمك في زمن كورونا»، وهي مسابقة تتيح لصناع الأفلام فرصة الاستفادة من الحجر الصحي بتصوير أحد الأفلام القصيرة مدته تتراوح بين 3 دقائق و15 دقيقة، تدور أحداثه حول تفاصيل الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي، ورصد المهرجان لهذه المسابقة جائزتين، الأولى لأفضل فيلم، والثانية لأفضل فكرة.

جائزة «فريد رمضان»

جائزة «فريد رمضان» لأفضل سيناريو لفيلم خليجي طويل من الجوائز المستحدثة والمميزة التي كشف عنها عامر سالمين المري خلال المؤتمر، ورُصدت لتشجيع كتاب السيناريو، وكذلك تكريماً لروح الكاتب والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان الذي كان له حضور بارز في الدورة الأولى والثانية من المهرجان، وأثرت كتاباته السينما في البحرين، والخليج بصفة عامة.