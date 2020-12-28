أليسيا: النظام الغذائي يحمي ابني

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت الممثلة الأميركية أليسيا سيلفرستون بابنها بيير البالغ من العمر تسع سنوات، واصفة إياه بأنه مثال للصحة والعافية، لأنه لم يكن بحاجة إلى تناول العقاقير والمضادات الحيوية أبداً.

وقالت أليسيا، البالغة من 44 عاماً، إن ابنها لم يحتج أي تدخل طبي من قبل، ويعود الفضل إلى النظام الغذائي الذي تقدمه له والذي يمده بجميع العناصر التي يحتاجها، ويتناول فيه الكثير من الخضروات.

وأوضحت أنها أرادت مشاركة ذلك مع العالم ليعرف أن ابنها يتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه يظهر معها في فيلمها الجديد «Sister of the Groom»، وفي السلسلة الثانية من مسلسلها على نيتفليكس «The Baby-Sitters Club».

وذكر موقع «Fox News» أن سيلفرستون كشفت عن أنها كانت تريد إحضار طفلها معها إلى العمل، لكن لم تسمح قواعد وباء كورونا بذلك، حيث لا تستطيع اصطحابه إلا إذا كان يشارك فيه، فجعلت المسؤولين يضعون له دوراً بسيطاً؛ إذ يتعين على الجميع دعم الأمهات العاملات.