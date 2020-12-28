أميرة العايدي.. «ملاك»

محمد قناوي (القاهرة)

تصور أميرة العايدي حالياً دورها في مسلسل «ملاك» المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي، تأليف حسان دهشان، ويشارك في بطولته كريم فهمي، محمود عبدالمغني، وأيتن عامر.

وتقدم فيه دوراً مختلفاً عن أدوارها السابقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال طبيب يتسبب في خطأ غير مقصود يقلب حياته رأساً على عقب، ويتحول من ملاك إلى شرير. وتستعد لتصوير دورها في مسلسل «ضل راجل»، أمام ياسر جلال، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته نور، نرمين الفقي، ورنا رئيس، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة.

وأعربت العايدي عن سعادتها بالتعاون مع ياسر جلال، حيث يعد المسلسل أول لقاء فني بينهما، وتجسد خلاله شخصية فنانة تشكيلية. ويعرض لأميرة حالياً مسلسل «جمال الحريم»، مع نور، خالد سليم، دينا فؤاد، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، وتجسد دور ربة منزل غير مصرية، متزوجة رجل أعمال ولديهما ابنتان، ويناقش المسلسل ظاهرة الدجل والشعوذة.

وأبدت استغرابها مما يثار حول ابتعادها عن الفن، موضحة أنها لم تبتعد، حيث شاركت في العام 2019 بمسلسلين: «أهو ده اللي صار»، و«كلبش 3».