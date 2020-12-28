أحمد عيد مع «أهل الكهف»

سعيد ياسين (االقاهرة)

يعود أحمد عيد إلى السينما بعد غياب عامين، حيث انضم مؤخراً إلى أسرة فيلم «أهل الكهف» الذي يصور حالياً ليعرض خلال العام المقبل.

وقال إن الأحداث مأخوذة عن رائعة الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، التي دارت أحداثها العام 250 ميلادية، وقدمت في مسرحية تونسية العام 1964، وفي مسلسل إذاعي مصري أخرجه محمود مرسي.

وأشار إلى أنه من المقرر التصوير في مصر والمغرب وأيرلندا، حيث يعتمد العمل على البطولة الجماعية، ويشارك في بطولته العديد من النجوم، منهم خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح، ويخرجه عمرو عرفة. ويستكمل عيد قريباً تصوير باقي مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل «اختراق» مع عدد من الفنانين العرب، منهم طلال السدر ومحمد العيسى ومي سليم، وتأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن، ويجسد فيه شخصية طبيب كيميائي يعمل بشركة أدوية.