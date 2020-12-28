اهرب معي إلى زيرمات

علي يوسف السعد

أحياناًً نحتاج - وبكل بساطة - أن نهرب لأخذ قسط من الراحة بالابتعاد عن كل المنغصات وعن الروتين، وإعطاء العقل فسحة وإراحة أعيننا وآذاننا من كل مسببات الضوضاء المقلقة، بين وقت وآخر يكون هذا الهروب هو الوقود والدفعة التي نحتاجها والتي ستعطينا طاقة لفترة طويلة، فما أجمل الهروب!

اليوم سأتحدث عن منطقة (هربت) إليها مع مجموعة من الأصدقاء محبي الهروب (والمشي)، مجموعة من محبي رياضة (الهايكنج)، والتي يبحث ممارسوها عن مسارات مختلفة الصعوبة، مع الوضع بعين الاعتبار الابتعاد عن صخب الحياة وعيش تجربة لمدة ساعات، وأحياناً لأيام بين جنبات الطبيعة.

اهرب معي إلى زيرمات الحالمة التي تقع جنوب سويسرا بالقرب من الحدود الإيطالية، ترتفع هذه الفاتنة 1620 م عن مستوى البحر وتعتبر -وهذا أهم ما يميزها -من القرى الخالية من السيارات عدا بعض السيارات الكهربائية، ستصل هناك وستركن سيارتك خارجها وبعدها ستعتمد على الباص الكهربائي والعربات التي تجرها الخيول، وسيكون كل شيء متوفراً حولك فلا تقلق. قرية مليئة بالأكواخ الخشبية والمنازل التاريخية، وستنتشي بالرائحة التي تخرج من مخابزها الرائعة، كما سترى عدداً لا متناهياً من محال بيع ملابس التزلج، فإذا كنت مهتماً فلا تفوت فرصة التزلج من قممها الثلجية.

أينما أدرت رأسك سوف ترى قمة جبل ماترهورن - Matterhorn - الجبل الأكثر شهرة ذو الارتفاع الشاهق البالغ 4478 م، والذي اشتق اسمه من الألمانية بمعنى وادي المروج. يقال بأنه أكثر جبل التقطت له صور في العالم، والسبب قمته الشهيرة التي طبعت صورتها على أشهر أنواع الشوكولاتة السويسرية: تبليرون - Toblerone ويعتبر من أكثر القمم فتكاً بمحاولي التسلق، علماً أن أول من وصل قمته بريطاني توفي معظم أعضاء رحلته في مغامرة الصعود.

اهرب إلى زيرمات وابعد عن الضجيج، واقض وقتك بين متحف ماترهورن الشهير الذي سيحدثك عن كل ما ستحتاج معرفته عن المدينة، وإذا زرتها في الصيف فبإمكانك مشاهدة استعراض ماعز (البلاكنيك) الذي يمتد لمدة 6 أسابيع تصطف فيه الماعز السويسرية ذات الشعر الأسود والأبيض في عرض جميل.

ولكي تضيف القليل من النشاط إلى رحلتك، اجعل لها يوماً لصعود قمة جبل ماترهورن وقمة غلاسير باراديس، حيث سترى هناك أعلى قمة في أوروبا تصل لها عربات التلفريك وأعلى قصر جليدي في العالم يقع على مسافة 15 متراً تحت الجليد، وإذا كنت تحب التزلج (والتدحرج) فلا مانع أبداً من ذلك، ولكنك لست مجبراً للتمتع بزيرمات أن تكون من محترفي التزلج.

حرك قدميك قليلاً للذهاب إلى خوانق وادي غورنر – Gornergorge التي تبعد حوالي كيلو ونصف الكيلو، وسترى الشلالات التي يتحول لونها إلى الفيروزي في الصيف فقط بين الساعة الثالثة والرابعة عصراً بسبب زاوية انعكاس الشمس عليها. مع تمنياتي للجميع برحلة هرب جميلة في زيرمات الساحرة.