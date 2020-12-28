رأس الخيمة تستقبل العام الجديد بألعاب نارية مذهلة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تتهيأ إمارة رأس الخيمة الحائزة مؤخراً «لقب عاصمة السياحة الخليجية» للعام الثاني على التوالي، لاستقبال العام الجديد 2021 بواحدٍ من أكبر عروض الألعاب النارية على مستوى العالم، وتشمل العروض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية التي ستنير شواطئ جزيرة المرجان الممتدة لمسافة 4 كيلومترات على أنغام عروض موسيقية آسرة تستمر لمدة 10 دقائق ترحيباً بالعام الجديد.

عملاً بالإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الجسدي، تحتفي الإمارة بحلول العام الجديد دون تخصيص أي مناطق عامة للمشاهدة أو التجمعات، حيث سيجري بث الاحتفالات مباشرة عبر محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، الساعة 11:45 ليلاً في 31 ديسمبر 2020.

ورغم الظروف غير التقليدية التي تخيم على أجواء الاحتفالات بقدوم العام الجديد، بذلت فنادق إمارة رأس الخيمة قصارى جهدها لتقديم تجارب متميزة تضمن للزوار الاحتفال برأس السنة الميلادية بأجواء مفعمة بالفرح والسرور.

ولاستقبال عام 2021 بأفضل أسلوب ممكن، تقدم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مجموعة واسعة من العروض القيّمة لإثراء احتفالات الزوار بالعام الجديد وتمكينهم من قضاء أوقات لا تنسى برفقة أحبائهم، ونظراً لعدم توافر مناطق عامة لحضور عروض الألعاب النارية، تقدم الفنادق إطلالات مفتوحة لمشاهدة العروض من مرافقها.

كما ينطلق مهرجان الشاطئ المخصص للأطفال (Kids Beach Festival) في الساعة 6.30 مساءً، ويضم عروضاً مميزة وألعاباً تثري أجواء البهجة والسرور للأطفال، علاوة على عروض بهلوانية، ويمكن للعائلات المشاركة في السحب قبل الانتقال للعروض الموسيقية الراقصة في الساعة 9 مساءً، وتشمل موسيقى «الدي الجي» (DJ) وعازف الساكسفون والبهلوانيين والراقصين. وسينال العد التنازلي لاستقبال العام الجديد حتى منتصف الليل إعجاب الزوار، لتستكمل أجواءهم المميزة العروض النارية والليزرية في الساعة 11.59 مساءً، تليها الألعاب النارية الرائعة والأجواء الاحتفالية المتميزة.

وتنطلق أمسية رأس السنة الاحتفالية في «خان المسافرين» (Caravanserai)، في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة في أجواء تعيد للأذهان احتفالات العصور الوسطى. و«خان المسافرين» وجهة آمنة كانت فيما مضى توفر للمسافرين فسحة للاستراحة من عناء السفر قبل مواصلة رحلتهم، وتتيح الخانات للمسافرين فرصة تناول الطعام والاطلاع على الثقافات المختلفة وتبادل الأحاديث المشوقة مع بقية المسافرين الذين سيمضون بعد ذلك في رحلة جديدة بعد استعادة نشاطهم وحيويتهم.

وفي ليلة رأس السنة، سيتحول منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة المطل على الشاطئ إلى واحد من هذه الخانات، ليتيح للزوار فرصة استكشاف هذه المرحلة التاريخية المميزة التي تبرز فيها أسواق «البازار» التقليدية التي تقدم أجود المنتجات بدءاً من السجاد الفاخر والبخور الثمينة والتوابل العطرية إلى الشموع والزيوت والعسل البري. كما ستضم الأمسية الاحتفالية العديد من العروض الفنية الحية، ويمكن للزوار الاستمتاع بركوب قوارب الجندول حول بركة الملح والتجول على الشاطئ فوق ظهور الجياد، وتجربة مأكولات الشارع الآسيوية وأطباق الباستا الشهية والحلويات التركية اللذيذة.