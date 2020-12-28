دلال عبدالعزيز .. في «عش الدبابير»

سعيد ياسين (القاهرة)

وافقت دلال عبدالعزيز على المشاركة في مسلسل «عش الدبابير»، وتواصل من خلاله حضورها في دراما رمضان، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسلي «فلانتينو» مع عادل إمام، و«جمع سالم» مع زينة.

تجسد دلال، التي حلت بدلاً من إلهام شاهين التي اعتذرت لارتباطها بأكثر من عمل، في «عش الدبابير» شخصية «أم» تعيش مع ابنها في حارة شعبية، وتتولى رعايته بعد وفاة والده، ويدور المسلسل في إطار درامي مشوق، ويشارك في العمل مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وإخراج أحمد خالد موسى.

من ناحية أخرى تشارك دلال في فيلم «المطبعة هرم» مع خالد الصاوي ومصطفى خاطر ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، كما تنتظر عرض فيلمين شاركت فيهما مؤخراً، هما «تسليم أهالي» أمام ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«أعز الولد» مع ميرفت أمين.