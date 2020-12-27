ترميم 3 مواقع أثرية بالفجيرة

الفجيرة (وام)

تواصل هيئة الفجيرة للسياحة والآثار أعمال الترميم في 3 مناطق أثرية، هي «منطقة القرية» و«منطقة حبحب» و«منطقة سكمكم» والتي تزخر بتاريخ حافل لإمارة الفجيرة. وأكد سعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، أن الهيئة تسخر جميع الإمكانيات والجهود لترميم المناطق التراثية في الإمارة، والاستعانة بذات المواد المستخدمة في البناء قديماً، وهي الحجر والحصى والطين والتبن ومادة الصاروج.

ونوه إلى أن أعمال الترميم تشمل قلعة القرية وبناء سور ومسجد، بالإضافة إلى بناء قلعة حبحب ومسجد وترميم البيوت المحيطة، إلى جانب تكملة بناء قلعة سكمكم وبناء السور وإعادة ترميم البيوت المحيطة، مع إضافة مركز للخدمات الخاصة ببيع الهدايا التذكارية ومرافق عامة.