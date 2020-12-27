أغنيات فردية لمواجهة ركود الألبومات

سعيد ياسين (القاهرة)

طرح عدد من المطربين والمطربات عدداً من الأغنيات الفردية المصورة «سينجل»، سواء على قنواتهم الخاصة، أو من خلال مواقع الفيديوهات والمشاهدات وفي مقدمتها «يوتيوب».

في محاولة للوجود على الساحة الغنائية من ناحية، وللخروج من الركود الذي يضرب سوق الألبومات الغنائية منذ فترة، والذي تزايدت حدته مع جائحة «كورونا»، من ناحية أخرى.

«جريدة الرجل الثاني»

يأتي في مقدمة هؤلاء صابر الرباعي الذي طرح كليب «جريدة الرجل الثاني»، كلمات نزار قباني وألحان الدكتور طلال وإخراج وليد ناصيف.

وقال الرباعي، إن الكليب يحمل رؤية فنية متنوعة وأسلوباً متطوراً في عالم الموسيقى والغناء العربي من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية.

مروة ناجي في أغنية «أنا هبعد»

«كل شمس وليها ضل»

وطرحت نسمة محجوب كليب «كل شمس وليها ضل» على موقع «يوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي، من كلمات عادل العش وألحان وتوزيع ساري هاني وإخراج عمر المهندس.

وقالت نسمة، إن سوق الكاسيت يقتصر على الشركات الكبيرة التي تتحسب ألف مرة قبل الإقدام على إنتاج أي ألبوم، وأشارت إلى أنها لم تتوقع ردود الفعل حول أغنيتها الجديدة التي أجمع الجمهور والنقاد على أنها مبهجة وتحمل معاني إيجابية للحياة.

«يا معلم»

أما رحمة، فطرحت كليب «يا معلم» من كلماتها وألحان عزيز الشافعي وإخراج ياسر عبدالرازق، وحقق نسبة مشاهدات عالية، وقالت رحمة إنها استوحت فكرة الكليب من قصة حب «هنومة» (هند رستم)، و«أبو سريع» (فريد شوقي) في فيلم «باب الحديد».

وأشارت إلى أنها تقمصت فيه شخصية هند رستم واستحضرت روحها المرحة لتعبر بشكل واقعي عن كلمات الأغنية، بجانب تغيير الشكل التقليدي الذي اعتاد الجمهور أن يراها فيه.

«خلينى أشوفك»

كما طرح رامي صبري أغنية «خلينى أشوفك تاني»، من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين، وقال إنه يقدم الكليب بشكل مختلف، حيث مزج فيه بين الصورة والقصة.

وكشف عن أن ما حمسه لتقديم الكليب الجديد هو نجاح أغنيته «حياتي مش تمام» التي طرحها في عيد الحب الماضي، حيث حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.

العسيلي في أغنية «اختراع»

«ولا هاترجى»

وواصل حلمي عبدالباقي طرح أغنياته الفردية، من خلال أغنية «ولا هاترجى ولا هتحايل»، كلمات مصطفى مرسي وألحان تامر عاشور.

وقال إن الأغاني الفردية أصبحت السبيل للتواصل مع جمهوره في ظل صعوبة تقديم ألبومات عالية التكلفة، وتحتاج إلى جمهور من نوع خاص.

«أنا هبعد»

«وانتهت مروة ناجي من تسجيل أغنية «أنا هبعد»، كلمات أحمد ربيع وألحان تيام علب، وتأتي بعد نجاح آخر كليب لها «عايشة بيك».

«مبطلناش إحساس»

يواصل تامر حسنى طرح أغنياته الفردية من خلال أغنية عنوانها «مبطلناش إحساس» والتي غناها في أكثر من مناسبة مؤخراً، وتأتي بعد أغنية «اختراع» له مع العسيلي، والتي حققت 22 مليون مشاهدة خلال شهر.