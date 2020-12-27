كندة حنا تختار «الكندوش» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الفنانة السورية كندة حنا، السباق الرمضاني المقبل من خلال المسلسل الشامي «الكندوش»، وتجسد شخصية فتاة محافظة نشأت على العادات والتقاليد الشامية، ولا تخاف قول الحقيقة. حول معنى اسم المسلسل أوضحت حنا، أن «الكندوش»، هو المكان الذي يخزن به القمح، وتدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي، إبان فترة الحكم العثماني لسوريا، من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسن، ويشارك في بطولته أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي.

وعلى الصعيد السينمائي، تواصل كندة تصوير فيلم «أنت جريح»، حيث تجسد شخصية سيدة تجبرها الظروف على اتخاذ قرارات صارمة في حياتها، ومهما كانت المغريات المادية لا تحيد عن طريق الصواب.

وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، من تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج ناجي طعمي، ويشارك في بطولته نادين خوري، وتوفيق إسكندر، ويشهد الفيلم التعاون الفني الثاني مع زوجها طعمي، بعد مسلسل «لست جارية»، الذي عُرض عام 2016.