بيومي فؤاد يبحث عن «الشنطة» في دبي

محمد قناوي (القاهرة)

يوجد الفنان بيومي فؤاد حالياً في دبي لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد «الشنطة»، تأليف تامر عبدالمنعم ويشارك في بطولته شيرين، ومحمد عبد العظيم، وشريف دسوقي، وإخراج أحمد البدري.

الفيلم يدور في إطار اجتماعي حول شخص نصاب يستغل طفلة صغيرة من أجل أن تساعده في سرقة أحد الفنادق. وكان بيومي قد بدأ قبل سفره في تصوير مشاهده في فيلم «ماما حامل»، أمام ليلى علوي، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. كما انتهى فؤاد من تصوير عدة أعمال سينمائية مؤخراً، منها «العميل صفر»، «أحمد نوتردام»، «تسليم أهالي»، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، كما يشارك محمد هنيدي في فيلم «النمس والإنس»، إخراج شريف عرفة.