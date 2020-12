«جزيرة الماريه».. وجهة العائلات في موسم الأعياد

أبوظبي (الاتحاد) - مع انطلاق موسم الأعياد وبوجود «جزيرة الماريه»، أصبح الأهل في غنى عن البحث عن أي وجهات إضافية أخرى لتسلية أطفالهم وقضاء أوقات ممتعة معهم، فـ«جزيرة الماريه» توفر كل ما تحتاجون إليه من الملاعب وصالات الألعاب المفتوحة والمغلقة، ووسائل الترفيه والأنشطة الاحتفالية، وتجربة تناول الأطعمة من جميع الأصناف والتي تلبي جميع الأذواق وبأسعار مناسبة، وسط أجواء مفعمة بالمرح والتسلية تناسب جميع أفراد العائلة.

«الطفل المدلّل»

وهناك دروبلتس «الطفل المدلّل»، وهو عبارة عن مساحة لعب مستوحاة من البيئة المائية، مخصصة للأطفال عموماً؛ بهدف تشجيعهم على الإبداع والتفاعل وإثراء الخيال في إطار عالم من التسلية والمرح.

ويمكن للآباء والأمهات الاستمتاع برؤية أطفالهم في حالة من الإلهام والفضول والخيال الخصب، سواء كانوا يلعبون معهم، أو يتناولون فنجان قهوة، بينما يمرح أطفالهم حولهم.

أما «كابودل»، فهو عالم مملوء بالإثارة وألعاب الصغار داخل صالات مغلقة، ويركّز على التعليم والترفيه في إطار من الأنشطة والألعاب الإبداعية.

وتُعدّ مرافق «كابودل» مثالية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاماً، حيث تضم المرافق ألعاباً لينة طرية الملمس، ومدينة صغيرة، وحفرة تسلق وصالة ألعاب رياضية مستوحاة من أجواء الغابة، إلى جانب أنشطة فنية وأعمال يدوية وغيرها. كما يساعدهم خبراء «كابودل» للأناقة والأزياء في صالون التزيين المخصص للأطفال، على الظهور بأبهى حلّة.

كما يمكن استغلال جمال الطقس هذا الشهر بقضاء وقت ممتع في «فاميلي بارك»، المتنزه العائلي المكشوف في الغاليريا، حيث يتمكن الأطفال من الإبداع والتعلم واللعب في بيئة ممتعة وآمنة.

عشاق السينما

ويستطيع عشاق السينما الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أفلام المغامرات والأفلام العائلية في «سينما فوكس» التي تعرض باقة من الأفلام العالمية، مثل: Wonder Woman 1984، وTwo Tails، وThe Croods: A New Age، وCats and Dogs: Paws Unite.

وتُعدّ «فوكس» السينما الوحيدة في المدينة التي تستخدم تقنية «آيماكس بالليزر»، إلى جانب التجربة الترفيهية المميزة Theatre by Rhodes، وتجارب صالة كيدز (KIDS) الغنية والملونة والنابضة بالحيوية.

رسالة إلى «سانتا»

ويحظى الأطفال من جميع الأعمار بفرصة تحقيق رغباتهم في فترة الأعياد، عبر كتابة رسالة إلى «سانتا كلوز» تحتوي قائمة بالهدايا التي يرغبون بالحصول عليها من متاجرهم المفضلة في مجمّع الغاليريا، إضافة إلى البحث عن الدببة القطبية ورجال الثلج الودودين، الذين يشكلّون خلفية مثالية لصور سيلفي ترسلونها إلى أفراد العائلة في جميع أنحاء العالم.

وستعلو الدهشة وجوه العائلات عند رؤية ديكور الموسم الفريد الذي أضفته بهجة الأعياد الساحرة على قلب المدينة، حيث يحلّق سانتا راكباً عربته التي تجرها غزلان الرنّة فوق الردهة المركزية، وتخلق الغزلان وثريات الزهور المتلألئة أجواءً سحريةً في جناح مجموعة الغاليريا الفاخرة، كما يتصدر المداخل الرئيسية غزال رنّة بطول 4 أمتار وحُليّ وكرات زينة حمراء عملاقة.

شجرة الميلاد

وسيرغب الزوار بمشاهدة علب الهدايا ورجال كعك الزنجبيل التي تدور في أرجاء المكان، وكذلك شجرة عيد الميلاد الباذخة الساحرة التي يبلغ طولها تسعة أمتار، إضافة إلى أنشطة أخرى يحبها الصغار مع الاستمتاع داخل الغرف الاحتفالية الغامرة للحواس والمفعمة بالروائح الجميلة.