نداء شرارة.. «أحب اسمي» بالخليجي

علي عبد الرحمن (القاهرة) - انتهت المطربة الأردنية نداء شرارة من تسجيل أغنيتها الخليجية، والتي تحمل اسم «أحب اسمي»، كلمات الشاعر الغنائي إيهاب غيب، وألحان محمود أنور، وتوزيع جون ماري رياشي.

تميل الأغنية إلى الرومانسية، وتدور حول اعتزاز الأنثى بكيانها في الحياة، وتطرح للجمهور العربي في فبراير المقبل.

وكشفت شرارة، عن أغنيتها «قالهالي»، كلمات أحمد حسن راوؤل، وألحان وتوزيع جون ماري رياشي، باللهجة المصرية.

والأغنية أيضاً رومانسية ويغلب عليها الفرح والسعادة، حول حالة الإعجاب المتبادلة بين الحبيبين، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وتعكف نداء على تحضيرات ألبومها الثاني، وتتعاون فيه مع جيل جديد من الشعراء والملحنين، وتناقش عدداً من الموضوعات منها الخيانة، الهجر والفقد، ومن المقرر أن يضم 14 أغنية، منها 3 باللهجة الخليجية، وأغنيتان بالمصرية، ويُطرح الصيف المقبل.

يذكر أن شرارة اختيرت مؤخراً من الاتحاد الأوروبي، لتكون الوجه الدعائي بمنطقة الشرق الأوسط، لحملته التي أطلقها تحت اسم «ما تخبي وجعك»، لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوعية المرأة العربية وعدم الاستسلام أمام الضغوط الاجتماعية.