تامر حسني.. «قد الفراق»

سعيد ياسين (القاهرة)- طرح تامر حسني أغنيتين جديدتين من ألبومه «خليك فولاذي»، احتفالاً بأعياد رأس السنة، وحققت الأغنيتان نسب مشاهدة عالية على موقع «يوتيوب» بمجرد طرحهما.

تحمل الأغنية الأولى عنوان «طمعتيني»، كلمات وألحان بلال سرور في تعاونهما الأول، وتوزيع هاني ربيع وميكس جلال فهمي، والثانية بعنوان «قد الفراق»، ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وأﻟﺤﺎﻥ وتوزيع وميكس ﺇﺳﻼﻡ زكي.

ووصف المتابعون هذه الأغنية بأنها الأفضل في الألبوم، الذي يشهد عودة التعاون بين تامر وروتانا، ويضم 12 أغنية، منها «خليك فولاذي» و«بحبك» و«نفس النهاية» و«كرهتني في الحب» و«فجأة افترقنا» و«اختراع».

ويتعاون حسني في الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، بجانب أغانٍ من كلماته وألحانه.

يأتي «خليك فولاذي» بعد عامين من طرح ألبوم «عيش بشوقك» الذي طرحه عام 2018، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ونسبة مشاهدة عالية على «يوتيوب»، والتطبيقات الموسيقية.