وفاة الفنانة التونسية زهيرة سالم

ساسي الجبيل (تونس) - توفيت الفنانة التونسية زُهَيرة سالم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

زُهَيرة، هي مغنية تونسية في رصيدها 500 أغنية، وأصدرت أول شريط غنائي لها عام 1960، وهي من مواليد محافظة باجة شمال غرب البلاد واسمها الحقيقي زهيرة البراهمي، وكانت من أبرز أصوات المعهد الرشيدي مع الفنانتين علية ونعمة.

ساهمت سالم في إثراء الأغنية الوطنية بحوالي 500 أغنية على غرار «باجة بلاد المندرة والصابة»، و«أمي يا أمي»، و«يما برأسك بريله»، و«اعطيني شريبة» وعشرات الأغاني الأخرى التي رسخت في الأذهان على مدى عقود من الزمن.

غنت زُهَيرة لأهم الملحنين والمطربين على غرار محمد التريكي، وعبد الحميد بلعلجية، وصالح المهدي، ومحمد علام، ومحمد رضا، والشاذلي أنور وغيرهم.

وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد نعت فقيدة الأغنية التونسية زهيرة سالم، التي غيبها الموت فجر أمس بعد معاناة مع المرض.