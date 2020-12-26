إيطالي يطلب من الشرطة مشاركته الاحتفال بالكريسماس

روما (د ب أ)

شعر إيطالي متقاعد «94 عاماً» بالوحدة خلال عطلة عيد الميلاد، فقرر البحث عن شخص يحتفل معه من خلال الاتصال برقم الطوارئ.

وقال الرجل الذي يعيش في مدينة ألتو رينو تيرمي، الإيطالية للشرطة: «أنا لا أفتقد أي شيء، فقط أريد شخصاً يحتفل معي بعيد الميلاد، لأن أولادي يعيشون بعيداً».. وسأل الرجل: هل يمكن أن يأتي أي شرطي ليحتفل معي بالعيد، ولو لمدة 10 دقائق؟

واستجابت الشرطة لطلب الرجل، ووصل شرطيان إلى منزله بعد قليل، وشاركاه الاحتفال عيد الميلاد، وأجرى المسن اتصالاً بالفيديو مع أقاربه وبجواره الشرطيان.