«لؤلؤ».. يثير أزمة بين شيرين ومي

محمد قناوي (القاهرة)

نشبت أزمة بين المطربة شيرين عبد الوهاب والممثلة مي عمر، قبل عرض مسلسل «لؤلؤ»، بعد تردد أنباء في الكواليس أنه يتناول قصة حياة شيرين.

وأصدرت عبدالوهاب بياناً قالت فيه: «تنفي شيرين عبد الوهاب، بأنها صرحت بعمل أي مسلسل تلفزيوني عن سيرتها، وأن ما يتردد من ربط بينها وبين أي مسلسل عنها عار من الصحة».

وتابع البيان: وتؤكد الفنانة أنها ما زالت في أوج عطائها الفني حيث لا يجب أن تتحدث عنه حالياً، كما تؤكد أنها لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى. واختتم البيان: «يحذر مكتب المستشار القانوني لها من عواقب استباحة اسم الفنانة للترويج لمسلسل يسعى صناعه إلى الدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون». ومن جانبها، نفت مي عمر بطلة «لؤلؤ»، تناول العمل لقصة حياة شيرين، وقالت: المسلسل يعرض قصة نجمة تخرج من حي شعبي، ويجسد قصة كفاحها، من الصفر حتى صارت نجمة كبيرة، وهذا العمل رسالة للشباب ليتحلى بالطموح وتحقيق أحلامه.

ونفى المخرج محمد سامي (زوج مي) والمشرف على تأليف وإخراج المسلسل، اقتباسه قصة «لؤلؤ»، من حياة أي مطربة كما تردد مؤخراً.

وقال سامي: المسلسل يمثل البطولة الأولى لزوجته، ولا يجب الحديث عنه قبل مشاهدته، مؤكداً أنه لن يرد على ما تردد عن الاقتباس.