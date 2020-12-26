صور.. اكتشاف مطعم به أطعمة تعود لنحو 2000 عام

اكتشف علماء آثار في مدينة بومبي الإيطالية، التي دفنها ثوران بركاني عام 79 بعد الميلاد، متجرا لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة.

عُرف المتجر باسم (ثيرموبوليوم)، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة. وكان الثيرموبوليوم (من كلمة "ثيرموس" اليونانية التي تعني ساخنا و"بوليو" التي تعني بيع) شائعا جدا في العالم الروماني. وكانت بومبي تضم وحدها 80 منها.

وعثر العلماء على آثار، تعود لما يقرب من 2000 عام، لطعام في بعض الجرار العميقة التي كانت تحتوي على طعام ساخن، والتي كان صاحب المتجر يقدمها على منضدة من الجص بها ثقوب دائرية.

كانت واجهة المنضدة مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها به صور حيوانات وطيور كانت جزءا من مكونات الطعام المباع، منها دجاج وبط. كما توجد على واجهة المنضدة لوحة جدارية تمثل نيرييدس (حورية بحر) على حصان.

وكشف المطعم، الذي كان مغطى بالرماد البركاني، جزئيا في العام 2019. لكن الأعمال الأثرية استمرت للحفاظ على الموقع بأكمله قدر الإمكان. ولم يعلن عن اكتشافه إلا اليوم.وقال ماسيمو أوسان، مدير متنزه بومبي الأثري "هذا اكتشاف استثنائي. إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها مكانا كاملا لإعداد الأطعمة والمشروبات الساخنة".

كما عثر علماء الآثار على وعاء شراب برونزي مزخرف، يُعرف باسم "باتيرا"، وأوان خزفية تستخدم لطهي الحساء وقوارير وغيرها.

كانت بومبي، الواقعة على بعد 23 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة نابولي، موطناً لحوالي 13 ألفاً من السكان حين دُفنت تحت أطنان من الحمم والرماد الناجم عن انفجار بركاني بقوة تماثل عدة قنابل نووية.

وقالت فاليريا أموريتي عالمة الأنثروبولوجيا في الموقع "تظهر تحليلاتنا الأولية أن الأشكال والأرقام المرسومة على واجهة المنضدة تمثل، جزئيا على الأقل، الطعام والشراب الذي تم بيعه هناك".

وأوضحت أن العلماء عثروا على آثار أسماك وقواقع ولحم البقر في الحاويات، وهو اكتشاف وصفته بأنه "شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق".

وكشف حوالي ثلثي هذه البلدة القديمة، التي تبلغ مساحتها 66 هكتاراً (165 فداناً). ولم يكشف عن هذه البلدة القديمة قبل القرن السادس عشر، في حين بدأت الحفريات المنتظمة فيها حوالي عام 1750.

ونظراً لاعتبارها نموذجاً فريداً يوثق أنماط الحياة اليونانية الرومانية، تعد بومبي أحد أشهر المقاصد السياحية في إيطاليا وتدرجها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) كأحد مواقع التراث العالمي.