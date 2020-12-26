صابرين.. مع «الصحبة الحلوة»

سعيد ياسين (القاهرة) - تعاقدت الفنانة صابرين على بطولة فيلمين جديدين، الأول «الصحبة الحلوة» أمام يحيى الفخراني ومحمد سعد، وتأليف وحيد حامد وإخراج ساندرا نشأت، ويبدأ التصوير بداية العام الجديد.

والثاني «ليلة العيد» أمام يسرا وغادة عادل ومحمد لطفي وسيد رجب، وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداثه في يوم واحد، بين الوقفة وأول أيام العيد، ويستعرض جوانب القهر التي تتعرض لها المرأة.

من جانب آخر، تنتظر صابرين عرض فيلم «النمس والإنس»، أمام محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبدالجليل، وكانت شاركت في السنوات الماضية في أفلام «تراب الماس»، و«الماء والخضرة والوجه الحسن»، و«لف ودوران».

كما تفاضل صابرين بين أكثر من مسلسل للعرض في رمضان المقبل، علماً بأنها شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «ليالينا» مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار.