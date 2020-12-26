علماء يجربون دواء يمنع الإصابة مجدداً بـ«كورونا»

يجري علماء بريطانيون تجارب سريرية على دواء يمكنه أن يحول دون عودة مرض «كوفيد - 19» للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا به.

وطورت مؤسسة «مستشفيات لندن الجامعية إن اتش إس» وشركة «أسترا زينيكا» الدواء، وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

يمكن للعلاج أن يتوفر في مارس أو أبريل 2021 في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة.

وحقن عشرة مشاركين بالدواء، حسبما نقلت الصحيفة عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفيات لندن الجامعي، وترأس الدراسة المسماة «ستور تشيسار».

وقالت هوليهان إن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة.

وافقت المملكة المتحدة في نوفمبر على شراء مليون جرعة من علاج مرض «كوفيد - 19» من إنتاج شركة «أسترازينيكا» المسمى «ايه زد دي 7442» في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.

وبريطانيا من أكثر البلدان الأوروبية تأثراً بمرض «كوفيد - 19» الناجم عن العدوى بفيروس كورونا.