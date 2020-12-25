القداس.. عبر شاشة سينما

هامبورج (د ب أ)

بثت كنيسة فرايكيرشه في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا قداس عيد الميلاد عبر شاشة سينما في الهواء الطلق، ليتابع الجمهور الطقوس من السيارات، استجابة لتدابير مواجهة تفشي جائحة كورونا. وتجمعت نحو 80 سيارة حول الشاشة ليتابع أصحابها القداس الذي حمل اسم «تجربة عيد الميلاد عبر الإنترنت»، حيث بثته الكنيسة أيضاً على موقع يوتيوب.. وتضمن القداس عرضاً جديداً لقصة عيد الميلاد، وردد الحضور أغنية عيد الميلاد مصحوبة بأبواق السيارات.. وقال اندرياس بانتلي، قس الكنيسة: «نحب أن نمس القلوب بالفن والإبداع، وقررنا أن نسلك طرقاً جديدة، وأن نقدم تجربة عبر الإنترنت وشاشة سينمائية».