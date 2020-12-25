همام إبراهيم: «يا بنت الناس» العام المقبل

علي عبد الرحمن (القاهرة)

برزت موهبة همام إبراهيم الغنائية في بيت المقام العراقي، وتعلم أصول الغناء الطربي، وأتم دراسته الموسيقية بالعزف على العود، ولقبه الجمهور بسفير الأغنية العراقية.

وكشف همام لـ«الاتحاد»، عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، بعنوان «يا بنت الناس»، منتصف العام المقبل، ويضم 14 أغنية، والأغنية التي تحمل اسم الألبوم، كلمات علي عبد الرحمن، وألحان عمرو الشاذلي.. وتغلب على الألبوم اللهجة المصرية، بالإضافة إلى أغنية باللهجة العراقية، وأخرى بالمغربية، ويعد الألبوم الخامس في مسيرته.

الرومانسية

وحول ميل معظم أغانيه إلى اللون الرومانسي، أوضح همام أن ذلك نابع من شخصيته، بالإضافة إلى عشقه لعبد الحليم حافظ، وبالرغم من ذلك قدم العديد من الأنماط الغنائية بكافة اللهجات العربية، ويعكف على تقديم أغنية باللهجة الصعيدية المصرية.

وعن نجاح حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية، أكد أن المهرجان له مكانه خاصة في قلبه، لأنه يجمع كافة الأنماط الموسيقية من الوطن العربي، ويشارك به منذ 4 أعوام بصفة دائمة، حيث قدم همام 15 أغنية خلال الحفل على مدار ساعة ونصف الساعة، وأعرب عن سعادته بإقامة ذلك الحدث المهم في ظل ما يشهده العالم جراء جائحة كورونا، وأشاد بدور وزارة الثقافة المصرية في عودة الحياة الفنية مرة أخرى.

أغاني المهرجانات

ويرى أن أغاني المهرجانات ظاهرة مؤقتة، على الرغم من حالة النجاح اللحظي التي تحققها، وقال: لست ضدها لأن الجمهور هو من يحدد ما يقبله أو يرفضه.

وأعرب عن أمله في أن يجيد مؤدو تلك الأغاني اختيار الكلمات المناسبة لذوق وعادات وتقاليد المجتمعات العربية، وأن تتوافر المعايير الفنية ومنها الصوت الجيد، والكلمة واللحن، لأن الفن مرآة تعكس ثقافة المجتمع.

وأوضح أن فكرة برامج المسابقات جيدة للغاية، وتعطي الفرصة لأصحاب المواهب لإظهارها، حيث كانت بداياته من المشاركة ببرنامج «ستار كلوب» العام 2004، وحصد المركز الأول، كما شارك في برنامج «أرب أيدول»، بموسمه الرابع بالعام 2016، إلى أن أصبح مطرباً محترفاً، وله أعمال فنية.

الحلم والفيلم

قال همام إبراهيم: إن حلم السينما يراوده منذ فترة طويلة، ويحلم بتقديم فيلم غنائي استعراضي، على غرار «أنت حبيبي»، مشيراً إلى أن من أسباب اختفاء الفيلم الغنائي العربي، انتشار الأغاني بطريقة الفيديو كليب والذوق العام للجمهور تغير، بجانب عزوف المنتجين عن نوعية هذه الأفلام.

وكشف عن أنه يحلم أيضاً بتقديم ديو غنائي مع الفنان صابر الرباعي، لأنه قامة فنية عظيمة وصاحب تاريخ في الغناء بالوطن العربي، ويحلم بالغناء للمرة الثانية على مسرح «أولمبيا»، في باريس، منفرداً بعد أن شارك راغب علامة العام 2015، هذا المسرح الذي وقف عليه عمالقة الغناء العربي مثل كوكب الشرق، وفيروز، والرباعي.

وأكد أنه يحمل على عاتقه إيصال الأغنية العراقية لأكبر عدد من الجمهور، لأنها جزء أساس من التراث العربي.