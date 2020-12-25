كيف تنظف منزلك بشكل صحيح ؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشف بحث جديد عن أن عدداً كبيراً من الأشخاص في جميع أنحاء العالم فوتوا بعض الأماكن أثناء تنظيف وتطهير منازلهم. وقال الدكتور برافرمان والدكتور هانوكا، الطبيبان بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إننا جميعاً نرتكب أخطاء في أساليب التنظيف، وقدما عدداً من الخطوات لحماية منازلنا من فيروس كورونا أثناء فترة الكريسماس، وتفادي الأخطاء الشائعة، حسب موقع«Female First».

منطقة البداية:

يبدو من المنطقي للكثيرين تنظيف المناطق الأكثر قذارة أولاً، ولكن هذا يعني أنك قد تنشر الأوساخ والجراثيم في المناطق النظيفة بعدما تنتقل إليها أدوات التنظيف؛ لذلك ينصح ببدء التنظيف والتطهير بالمناطق الأكثر نظافة.

من جانب إلى آخر:

الطريقة الأكثر فعالية لمسح الأسطح على شكل حرف S مرة واحدة، بحيث يتم التخلص من الجراثيم، وتضمن عدم انتقالها من منطقة إلى أخرى، وهي تقنية التنظيف الرئيسة لمكافحة العدوى لمنع إعادة تلويث المناطق التي تم تنظيفها بالفعل.

الأسطح:

يبدأ البعض التنظيف من منتصف السطح أو الأسفل بشكل عشوائي بما يؤدي لنشر الجراثيم، لكن التنظيف من الأعلى إلى الأسفل هو الطريقة الأكثر فاعلية لمسح الأسطح، والقليل من الأشخاص هم من يستخدمون هذه الطريقة.

الممسحة:

يستخدم العديد من الأشخاص ممسحة التنظيف على عدة أسطح، إلا أنه كلما زاد استخدامها، قلت فعاليتها وأدت لانتشار الجراثيم، ويجب أن تكون القاعدة هي ممسحة واحدة لسطح واحد.

الجفاف:

من المُغري إعادة كل شيء لمكانه فور التنظيف، إلا أن الأسطح النظيفة يجب أن تظل رطبة لبعض الوقت حتى يعمل منتج التنظيف بشكل صحيح، حيث إن غالبية المنتجات تقتل الجراثيم في غضون 30 ثانية، كما يجب الانتظار وترك الأسطح لتجف في الهواء.