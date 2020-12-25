6 طرق لتقوية الذاكرة

ترجمة: عزة يوسف

إذا وجدت صعوبة في تذكر كلمة شائعة أثناء المحادثة أو شعرت بأن عقلك لم يعد حاداً كالمعتاد، فأنت تحتاج إلى ممارسة بعض تمارين العقل لتقوية ذاكرتك واستعادة ذكائك.

وأوضح موقع «Inspire More» أن التمارين الذهنية مفيدة للغاية لاسيما لكبار السن، حيث يصبح العقل أضعف مع تقدم العمر، وهناك بعض الطرق الممتعة للحفاظ على عقلك حاداً وقوياً من خلال ألعاب وأنشطة تحسن الذاكرة.

القراءة:

تعود القراءة بالعديد من الفوائد الذهنية في أي عمر، لأن عقلك يأخذ المعلومات ويضفي عليها الحياة داخل رأسك.

الحرف اليدوية:

تتطلب أي حرفة يدوية التنسيق بين اليدين والعينين وحل المشكلات الناشئة مع الوعي الكامل والتمتع بالخيال أيضاً.

ألعاب الذكاء:

مثل الشطرنج والضامة، التي تجعل اللاعبين يفكرون بشكل نقدي واستراتيجي، وهو ما يحفز العقل لأنها ليست بالألعاب السهلة.

حل الألغاز:

يساعد في تقليل التوتر وتحفيز القدرات المعرفية، كما تحث المخ على الوعي واليقظة والتفكير النقدي.

الألعاب الورقية:

من السوليتير وغيرها تقوي الدماغ وحثه على التفكير الاستراتيجي.

ألعاب الكلمات:

مثل الكلمات المتقاطعة وألغاز الأحرف، والتي تجعل العقل يستعرض المفردات التي يحتفظ بها، بما يحفزه على التفكير النقدي وتحسين الذاكرة.