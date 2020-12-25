«مارين هب».. غواص إلكتروني

رشا طبيلة (أبوظبي)

«الحاجة أم الاختراع»... مقولة حولها الشاب الإماراتي الطموح، عبد الرحمن المزروعي إلى واقع عندما ابتكر مشروعاً إلكترونياً صغيراً ليصبح أكبر موقع إلكتروني لمعدات الصيد والغوص والرياضات البحرية بالخليج، بسبب حاجة القطاع البحري المحلي لموقع إلكتروني يضم المتاجر المتخصصة تحت مظلته.

المزروعي نفسه كان يواجه صعوبة في توفير أجزاء وأدوات الصيد لقارب يملكه هو وشريكه، بسبب عدم وجود موقع محلي متخصص في ذلك، وكثيراً ما كان يضطر لطلب ما يحتاجه من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحتاج إلى وقت طويل وخطوات كثيرة، ما دفعه للتفكير في مشروعه الفريد.

فكرة إنشاء الموقع الإلكتروني المحلي والخليجي، الذي أطلق عليه المزروعي «مارين هب»، بدأت عام 2018، ليستطيع عبد الرحمن، مؤسس المشروع مع شريكه عبدالله المزروعي، المدير التنفيذي له، ربط المتاجر المحلية المتخصصة بأدوات الصيد والرياضات البحرية تحت مظلة موقعه الإلكتروني.

بالفعل تمكن من إطلاق منصة لعرض المنتجات منتصف العام 2019، لينجز الموقع الإلكتروني ويصبح جاهزًا في يناير من عام 2020.

يقول المزروعي: نعرض اليوم أكثر من 16500 منتج من أدوات للغوص وملابس بحرية ونظارات ومعدات الغوص والصيد وأجزاء القوارب مثل الأضواء وجهاز الراديو، إلى جانب معدات وأدوات التخييم الصحراوي والشاطئي أيضا التي تم إضافتها مؤخرا.

ويضيف المزروعي: نضيف المنتجات بحسب طلب العملاء تلبية لاحتياجاتهم.. لدينا اليوم أكثر من 50 ألف زائر للموقع بشكل شهري و169 علامة تجارية.. مهمتنا إسعاد العملاء وتوفير كل ما يلزمهم في عالم البحار، حيث حاز موقع «مارين هب» على اهتمام وتقدير العملاء.

ويقول: 45% من العملاء دائمين، ما يؤكد أن الموقع يعتبر منصة رئيسية للتسوق البحري للكثير من العملاء ويحقق موقع «مارين هب» معدل نمو مستمر في عدد الزوار بنسبة 83% شهريا.

ويتوقع المزروعي استمرار النمو والتوسع بشكل مستدام مع تلبيتنا لطلب العملاء وتوفير خدمات سريعة ومنتجات متنوعة، والاستمرار في تطوير ما نقدمه من منتجات وخدمات.

ويقول المزروعي: رغم افتتاح المشروع قبل شهرين من بدء جائحة كورونا، لكننا كموقع إلكتروني سجلنا نموا للمبيعات في مارس وصلت إلى 200%، وواصلنا النمو طوال فترة الجائحة حيث ارتفع الطلب على مواقع التسوق الإلكترونية خلال الجائحة.

ويضيف: أصبحنا معروفين على مستوى دول الخليج حيث تأتينا طلبات كثيرة من دول خليجية مختلفة مثل السعودية التي تعد سوقا واعدا ومهما للتجارة الإلكترونية.

ويقول: لدينا 4 شركاء للتوصيل، حيث نتيح خاصية التوصيل بشكل سريع «إكسبرس» بنفس اليوم، في وقت تستغرق فترة التوصيل العادية بين يومين إلى 3 أيام، وأطمح للتوسع وفتح مركز رئيسي للتوزيع في دبي وآخر بالسعودية العام المقبل، حيث إن السعودية تعد سوقا واعدا وذا أهمية كبيرة بالنسبة لنا.

ويضيف: لدينا مركز رئيسي للتوزيع في أبوظبي بالوقت الراهن. وفيما يتعلق بتسويق موقعه، يقول المزروعي: نقوم بالتسويق إلكترونياً لموقعنا وعبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل شهري.

وحول دعم صندوق خليفة للمشروع، يقول المزروعي: صندوق خليفة يدعم الأفكار المبتكرة وأطمح للتوسع في عملي بشكل مستمر.

عبد الرحمن المزروعي

خيارات البحث وتنوع المنتجات

عند الدخول للموقع الإلكتروني الذي يحمل شعار المرساة البحرية زرقاء اللون، بشعار«عالمك للصيد»، يرى الزائر 5 فئات تندرج تحتها المنتجات وهي أدوات الصيد، والملابس والإكسسوارات البحرية، وأدوات وإكسسوارات القوارب البحرية، والرياضات البحرية، إضافة إلى منتجات التخييم.

ويتميز الموقع الإلكتروني بسهولة استخدامه، حيث أنه منظم بطريقة تصميمه، ويتم وضع المنتجات التي يبحث عنها الزائر في فئات لسهولة البحث، ويوفر خيارات مختلفة لسرعة التوصيل.

ويستطيع الزائر من الإمارات أو البحرين والكويت وعُمان والسعودية اختيار البلد الذي يتسوق منه إلكترونيا ويبدأ رحلة التسوق.



